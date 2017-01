Tratamentos estéticos ajudam a ficar em forma para o Carnaval

O verão chegou com temperaturas altíssimas e os exageros das festas de fim de ano deixaram muita gente fora de forma, com o corpo mais inchado e alguns quilinhos a mais.



Para eliminar os excessos das festividades de Ano Novo e aproveitar sem receio a estação mais quente do ano, uma boa opção é recorrer aos tratamentos estéticos – aliados indispensáveis para quem pretende arrasar também no Carnaval.



Faltando pouco mais de 40 dias para a festa do Momo, a maioria das pessoas busca por técnicas com resultados rápidos e eficazes.



A fisioterapeuta dermato funcional, Thaís Rodrigues destaca que, além da "ajudinha" da tecnologia, que está cada vez mais avançada, quem deseja emagrecer e perder medidas deve estabelecer uma rotina de alimentação adequada e praticar atividades que estimulam a perda calórica.



"Obviamente que não existe milagre, mas a tecnologia ajuda e muito nesses casos. Claro que a contribuição da cliente/paciente é fundamental para o sucesso de qualquer tratamento estético", enfatiza.



Dentre as várias tecnologias existentes no mercado para redução de gordura localizada e remodelamento corporal, destaca-se a utilização de ultrassom de alta potência aliado às correntes terapêuticas.



Além de ser indicado para redução de gordura localizada, essa tecnologia é recomendada também para a realização de outros tratamentos como celulite, retenção hídrica e flacidez muscular, por exemplo. " São duas tecnologias que, juntas, promovem resultados fantásticos", garante.



A profissional explica que essas duas terapias usadas de forma combinada – massagem de ultrassom de alta potência e a eletroestimulação – facilitam a introdução de princípios ativos específicos para a redução de gordura localizada e celulite.



Além disso, o micromassageamento e o aquecimento profundo que o ultrassom oferece leva a um aumento do metabolismo celular, melhorando a maleabilidade dos tecidos e a quebra de nódulos fibróticos da celulite.



"Somado a isso, os efeitos das correntes excitomotoras sobre o sistema linfático facilitam a eliminação de líquidos, além de atuarem no tratamento da flacidez muscular", pontua.



O Vibria da HTM Eletrônica, por exemplo, oferece a possibilidade de quatro tratamentos combinados e seis individuais, além de possuir a tecnologia patenteada Floating Head, que permite o movimento do aplicador de acordo com a região de tratamento, se adaptando ao contorno corporal.



"Essa tecnologia é bacana, pois o profissional consegue trabalhar de acordo com a necessidade de cada cliente, seja para eliminação de líquidos, quebra de gordura, remodelamento corporal ou fortalecimento muscular. A tecnologia cada vez mais personalizada para cada cliente", observa.



Para alcançar resultados satisfatórios, recomenda-se a realização de 8 a 10 sessões, entretanto esse número pode variar conforme a necessidade de cada paciente. Portanto, cabe ao profissional definir qual o melhor programa de tratamento.



Thaís garante que os resultados podem ser visíveis logo na primeira sessão, porém, segundo ela, é importante que todas as sessões indicadas pelo profissional sejam realizadas.



O valor médio da sessão com o Vibria é R$ 100.