Tratamentos estéticos ideais para o casamento

As noivas têm muitos assuntos para se preocupar: vestido, penteado, buquê, festa e outra infinidade de questões antes da cerimônia. Mesmo assim, é importante encontrar um tempo e cuidar de si, para estar radiante e plena no tão esperado dia.



A noiva será o centro das atenções e precisa de uma pele viçosa e resplandecente tanto ao vivo, quanto no álbum de fotografias. Procedimentos como peelings e luz intensa pulsada rejuvenescem e iluminam a pele. Estes tratamentos podem necessitar de até 10 sessões para a obtenção dos melhores resultados, por isso é muito importante se programar!



A consultora científica da HTM Thaís Rodrigues indica os equipamentos Dermo Crystal e Light Pulse para estes procedimentos. "São aparelhos de alta tecnologia que com certeza irão tratar a pele de maneira eficaz e segura", diz.



O corpo também merece um cuidado especial para receber o vestido dos sonhos. Para as noivas com gordura localizada ou retenção hídrica, é ideal optar pela criolipólise e o ultrassom com correntes eletroterapêuticas, que reduzem medidas e promovem a drenagem linfática da região.



Os equipamentos Beauty Shape e Vibria executam estes tratamentos com alta eficácia em resultados e tempo.



O Beauty Shape realiza a criolipólise convencional e de contraste, que atuam na extração de calor, resfriando gradualmente a pele e promovendo a permanente eliminação das células adiposas. No procedimento de contraste, é possível obter resultados significativos de perdas que chegam a 45% de redução de gordura.



Já o Vibria é um equipamento de ultrassom com terapia combinada, que promove a drenagem eletrônica por meio da associação da alta potência do ultrassom com a força das correntes excitomotoras, resultando na eliminação da retenção hídrica.



São indicadas apenas 1 sessão para o tratamento com o Beauty Shape e 8 sessões para o Vibria. As indicações variam conforme a resposta do paciente e a orientação do profissional.



