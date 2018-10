Tratamentos inéditos de beleza para o rejuvenescimento das mãos

Faça sol ou faça chuva nossas mãos passam a maior parte do tempo expostas às condições climáticas, produtos químicos nocivos à saúde, atividades domésticas e físicas.



Esse conjunto de fatores somado ao processo de envelhecimento natural faz com que a camada de gordura da mão se torne mais fina e flácida, o que contribui para uma aparência mais enrugada. Além disso, outra característica resultante do passar dos anos é o aparecimento de manchas.



Entretanto, sabemos que promover o rejuvenescimento das mãos é um desafio nas clínicas dermatológicas. Além do foco de procura de tratamentos dos pacientes não ser tão grande, trata-se de uma região delicada, o que implica em resultados sutis.



Mas lembre-se: de nada adianta cuidar apenas da beleza do corpo e da face, se as suas mãos são também seu cartão de visita e denunciam a idade.



Estimule a produção de colágeno



O uso de protocolos que associam grandes tecnologias é sempre uma boa escolha para atingir os resultados esperados.



Com o uso do Ultraformer III, ultrassom micro e macrofocado de última geração, especialmente com seu transdutor de 1.5mm, recomenda-se a realização de 1 a 6 sessões da tecnologia de ultrassom para melhora da flacidez e estrutura da derme. Neste protocolo é interessante a associação com bioestimuladores.



Além disso, a aplicação de laser de picossegundos como o Enlighten, da Cutera, melhora as manchas e pigmentações mais resistentes causadas pela exposição.



Rejuvenescimento e manchas



Outra opção que também pode ser realizada nas clínicas dermatológicas é o uso do equipamento Endymed, multiplataforma de radiofrequência portátil de 4ª geração, com tecnologia também conhecida como 3 Deep.



Esse equipamento supera todas as tecnologias anteriores - monopolares, bipolares e multipolares - porque conta com seis eletrodos que trabalham simultaneamente voltados para o aquecimento volumétrico da pele em diferentes profundidades.



"Estamos obtendo ótimos resultados de rejuvenescimento das mãos e clareamento das manchas, com o uso da tecnologia 3DEEP da ponteira Small, que melhora flacidez da pele junto com a ponteira ablativa FSR para melhorar as ruguinhas mais finas. Neste protocolo são usadas 4 sessões da Small e 3 da FSR. Outra opção que gosto bastante é associar a ponteira Intensif (microagulhamento com radiofrequência 3DEEP) com a Small. Neste caso, o ideal é o uso de uma profundidade da agulha de 0.6mm, pois a pele das mãos é bem mais fina. O indicado é, após o microagulhamento, associar a drug delivery de vitaminas e clareadores. A Small é usada após 30 dias do uso da Intensif", explica Dra. Luciana Matayoshi.



Muito além de mãos bonitas, o cuidado com a pele é sinônimo de saúde. Converse com seu dermatologista a respeito desses procedimentos estéticos e garanta a beleza dessa região.





Website: http://www.medsystems.com.br