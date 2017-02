Os tratamentos odontológicos preferidos dos famosos

Os famosos têm investido cada vez mais em tratamentos odontológicos. Afinal, com as transmissões em HD nenhuma imperfeição passa despercebida. O cantor Belo, por exemplo, investiu R$ 100 mil e conquistou um sorriso perfeito para exibir diante das câmeras.

Mas quais são os segredos dos famosos para melhorar a estética dos dentes? Simples: apostar nos tratamentos odontológicos mais avançados oferecidos nos consultórios. A Dental Esthetic Center preparou este guia com tudo o que você precisa saber sobre os procedimentos estéticos mais pedidos nos consultórios odontológicos:



Clareamento dental

O clareamento dental é um tratamento odontológico para quem tem dentes manchados ou escurecidos. Alguns dos sorrisos famosos que receberam uma mãozinha são os de Deborah Secco, Adriane Galisteu, Flávia Alessandra e Latino. Ele pode ser feito com duas técnicas diferentes, que geralmente são unidas para um resultado melhor e mais rápido.

A primeira é o clareamento dental de consultório. O dentista aplica um gel clareador de peróxido de hidrogênio que é fotoativado por uma luz de LED, fazendo com que os dentes fiquem mais claros.

Outra possibilidade é o clareamento dental com moldeira. Neste caso, é o próprio paciente quem aplica o gel nos dentes, usando uma moldeira de silicone feita sob medida. Para obter os melhores resultados e não arriscar a saúde dos dentes, as instruções recebidas no consultório odontológico devem ser seguidas à risca.

Apesar de simples, há algumas contraindicações para o clareamento dental: gestantes e lactantes não devem realizá-lo, pois resíduos do gel podem contaminar o leite. Menores de 16 anos também são desaconselhados a realizá-lo.

Além disso, nem todos que se submetem a este tratamento conquistam o almejado sorriso branquíssimo. Isto acontece pois cada dente tem uma matiz natural, que varia entre amarelo, cinza, marrom avermelhado e branco. Após o clareamento dental, o dente atinge um tom mais claro dentro de sua matiz. Para conquistar um sorriso perfeitamente branco, o ideal são as facetas de porcelana.



Faceta de porcelana

O uso das facetas de porcelana é um tratamento odontológico que está entre os mais avançados e que caiu no gosto dos famosos. Consiste na aplicação de finas lâminas de porcelana sobre os dentes naturais.

A cor não é o único aspecto da estética dos dentes que as facetas de porcelana são capazes de corrigir. Com elas é possível fechar diastemas e, até mesmo, arrumar a posição dos dentes tortos naturais. Assim, oferecem várias possibilidades para harmonizar o sorriso.

Mas a versatilidade não é o único benefício deste tratamento odontológico. A porcelana é um material nobre, extremamente resistente não apenas ao impacto, mas ao amarelamento, ao contrário da resina, usada com o mesmo fim das facetas de porcelana.

Devido às propriedades dos materiais, a porcelana tem um valor mais alto que a resina. Contudo, pesquisas revelam que, em um prazo de 10 anos, 91% dos pacientes continuavam satisfeitos com o resultado do tratamento com facetas de porcelana. É uma ótima relação custo-benefício.

Alguns exemplos de famosos que apostaram neste tratamento odontológico para melhorar um sorriso são Demi Moore, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Belo.



Lente de contato dental

A lente de contato dental é um tratamento odontológico semelhante às facetas de porcelana. A diferença é que as lentes têm menor espessura, podendo chegar a até 0,2 milímetros.

Por serem muito finas, as lentes de contato dentais não são tão efetivas na hora de corrigir problemas na coloração dos dentes. Se a cor da sua dentição te incomoda e você pretende investir na lente de contato dental, faça um clareamento antes de iniciar este tratamento odontológico.

A lente de contato dental é indicada para corrigir formato ou tamanho dos dentes, além de problemas no distanciamento entre eles, como diastemas. A grande vantagem é exigirem um menor desgaste dos dentes em comparação com as facetas de porcelana.

Como o investimento é alto e o procedimento é irreversível, alguns dentistas oferecem as mock ups: lentes temporárias para que o paciente veja somo será o resultado antes do tratamento final.

Alguns dos famosos que passaram que passaram pelo procedimento são Gugu Liberato, Padre Marcelo Rossi, Grazi Massafera e Ana Maria Braga.









