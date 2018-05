Tratamentos ortodônticos evoluem para a era digital

Moldes, ferros e dor estão cada vez mais distantes dos consultórios dos ortodontistas. As novas tecnologias transformaram os tratamentos com aparelhos dentários em uma segura viagem digital bem programada: scanner intrabucal detalha com precisão o problema do paciente, set-up 3D define a melhor posição do aparelho em cada dente e finalização 4D garante o bom resultado. Essa nova realidade é tema do 5º Congresso Catarinense de Ortodontia e 1º Encontro Latino-Americano de Ortodontistas, promovidos pela Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - seccional de Santa Catarina (ABOR-SC), de 31 de maio a 2 de junho, no Centro de Eventos da ACM.



O encontro dos profissionais catarinenses e latino-americanos, chamado de OrtoFloripa 2018, é inédito ao trazer como palestrantes alguns dos mais conhecidos especialistas nacionais e internacionais que associam seus estudos e sua prática clínica com as mais modernas técnicas e os equipamentos de ponta. "Existe um amplo leque de novidades em nossa especialidade e precisamos aprender juntos a melhor forma de usá-las. Principalmente, precisamos saber discernir em quais situações essas inovações fazem a diferença no resultado final", destaca Dra. Cynthia Dimatos Napoli, presidente da ABOR-SC e do OrtoFloripa 2018.



Além de 15 palestras sobre técnicas e equipamentos específicos, serão promovidos três simpósios: Filosofia Autoligada - Tópicos de Controvérsia, o Caminho da Ortodontia Estética e Tratamentos Orto-Cirúrgicos: Como aplicar as novas tecnologias. Com foco nos efetivos resultados das inovações digitais, o evento terá a presença de 19 profissionais renomados, entre palestrantes nacionais e internacionais. O Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial (Capítulo SC) também estará presente. São esperados 400 participantes catarinenses e latino-americanos.



O coordenador científico do Congresso Catarinense, Dr. Gerson Luiz Ulema Ribeiro, ressalta que Santa Catarina está em uma posição privilegiada na produção científica e na formação de ortodontistas. "O evento vem em boa hora e será um momento único para os profissionais conhecerem o que de mais atual está se fazendo no mundo com relação a nossa especialidade. Teremos muitas novidades e oportunidades para ampliar o conhecimento, além de estímulo para adotar novos procedimentos que aprimoram a prática clínica".



ORTOFLORIPA 2018

5º Congresso Catarinense de Ortodontia

1º Encontro Latino-Americano de Ortodontistas



Data: 31 de maio a 2 de junho

Local: Centro de Eventos da ACM, Florianópolis - SC

Programação e informações: www.ortofloripa2018.com.br





Website: http://www.ortofloripa2018.com.br