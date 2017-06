Travel Inn Unicornio & Spa Búzios (RJ) é opção para quem busca natureza

No Travel Inn Unicornio & SPA o hóspede poderá usufruir da semiexclusiva Praia da Ferradura, a apenas 40 metros do empreendimento. Suas águas transparentes e tranquilas são um convite a infinitas possibilidades de lazer. Oferecemos serviço de praia com acesso gratuito à espreguiçadeira, guarda-sol e serviço de bar.



Todos os dias, das 8 às 10h30, é servido o café da manhã no salão da piscina, em estilo buffet, bem completo, com variedade de frutas, tortas, frios, pães, cereais, sucos, café, chá etc. Tudo para que o hóspede comece o dia com disposição para explorar tudo que é oferecido. Há também a opção de tomar o café na intimidade da varanda do quarto, mediante uma cobrança adicional.



Piscina



A piscina do hotel não é tratada com produtos químicos, mas com sais minerais que mantêm as necessidades de higiene com inúmeros benefícios para a saúde, conforto e cuidado para os hóspedes. O sol e a brisa do mar são uma carícia que a transformam em um lugar sonhado. O atencioso staff proporciona para que os hóspedes desfrutem de tudo, sem preocupações. Para quem não quiser sair da piscina, nosso bar oferece, durante o dia todo, almoço e pratos rápidos. Desfrutar da deslumbrante e imponente vista para o mar da Praia da Ferradura , tomando um delicioso drinque.



Restaurante Bahia Luz



Para a noite, a pedida é jantar no restaurante Bahia Luz que oferece um sofisticado cardápio e uma carta de vinhos para quem deseja desfrutar da encantadora vista da Praia da Ferradura. Finamente mobiliado e decorado, iluminado por velas e com música de fundo, perfeita para se apreciar a cozinha e o excelente serviço que o lugar proporciona.



Spa



Um local assim, repleto de beleza e no meio da natureza, inspira harmonia. E é por isso que mais de 90 m² são dedicados exclusivamente ao bem-estar dos visitantes. Harmonizar o corpo, a mente e o espírito é a proposta do Prana SPA. Pela qualidade oferecida pelas instalações e pela variedade de terapias e serviços, ele tornou-se referência na região.



O SPA conta com duas salas para massagem, diferentes tratamentos faciais e terapias corporais, com direito a infusões diversas. O resultado é uma profunda sintonia entre corpo, mente e alma.



Outros serviços oferecidos pelo Travel Inn Unicornio



Translados: sempre pensando na comodidade dos clientes, o Travel Inn Unicornio Ferradura Búzios disponibiliza, de forma gratuita, translados para o centro de Búzios todas as noites (exceto 24/12 e 31/12).



Áreas sociais: há serviço de internet Wi-Fi e computador para uso dos hospedes, além de academia, sala de leitura e sala de jogos.



Espaços de água: Jacuzzi, sauna finlandesa (sauna seco), hammam (sauna a vapor), ducha escocesa e acesso livre à piscina.



Filmes: uma opção para quem curte cinema, durante a noite, é a coleção de filmes do hotel. O hóspede escolhe, dentre mais de 200 títulos, sendo que pode assistir ao filme na intimidade do seu quarto (sem custo adicional).



Lazer: a equipe do hotel está disponível para ajudar os hóspedes a fazer reservas para aproveitar a noite de Búzios (restaurantes, shows, festivais, casas noturnas e diferentes atividades de acordo a data).



Passeios: a equipe do hotel também assessora os hóspedes para que encontrem os melhores passeios de barco ou catamarã pelas diferentes praias; city tour no Rio de Janeiro; passeio a Arraial do Cabo/Cabo Frio; passeio até as praias virgens de Arraial do Cabo; visita a Cabo Frio, lugar rico em história e amplas praias de areia branca.



Locação de veículos: mais um caso em que a equipe do hotel tem o maior prazer em dar assessoria para que o cliente alugue possa alugar um carro, como o popular bugre, além de ajudar na contratação do transfer para o aeroporto de Rio de Janeiro.



O novo Travel Inn Unicórnio Ferradura Búzios quer ter a oportunidade de demonstrar que não apenas hospeda pessoas que estão de passagem, mas que recebe amigos, oferecendo uma experiência única.



Travel Inn Unicornio Ferradura Búzios: Rua M, lote 4, Condomínio do Atlântico Ferradura - Rua Miriam Gomez Nº 868 – Ferradura – Búzios - Rio de Janeiro



Central de Reservas: 0800 773 3300 / (11) 5081 8822 - E-mail: centraldereservas@travelinn.com.br. Reservas Travel Inn Rio de Janeiro – Rua Siqueira Campos, 30 – sala 509 – Copacabana – Tel.: (21) 2549-7632 – E-mail:

reservas-rio@mnhoteis.com.br







Website: http://www.travelinn.com.br/hotel/unicornio