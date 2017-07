Treinar com amigos dá mais motivação e incentiva competitividade saudável

Os benefícios que a amizade traz para a vida de uma pessoa são muitos e a ciência confirma: ter amigos faz bem à saúde, diminui o stress e torna as pessoas mais plenas. A amizade também pode ser uma peça fundamental para dar aquela forcinha no treino nosso de cada dia. Quem treina na companhia de amigos, tem menor probabilidade de desistir da atividade física, pois comprometendo-se com alguém, cria-se um incentivo mútuo para manter a frequência.



O educador físico Rodolfo Vieira, professor na Companhia Athletica Ribeirão Preto, conta que treinos em dupla têm sido cada vez mais comuns. "Percebo que quando os alunos treinam juntos, cria-se uma competição saudável. Se um dá mais de si em uma série, o outro se esforça para ir ainda melhor. Fora que acaba sendo um ponto de encontro além do treino, principalmente entre as mulheres que se reúnem para tomar o shake de proteínas ou um cafezinho pós treino na cantina. Elas se unem e ficam juntas por algo que vai trazer benefício para elas", conta o personal trainer.



A estudante de direito, Gabriela de Paula Oliveira, aluna da Cia Athletica, diz que se sente mais motivada treinando com uma amiga, principalmente na musculação, que é a atividade que sente mais dificuldade. "Se você está sozinha, você acha que chegou no seu limite, mas quando você está treinando com alguém, você quer superar a outra pessoa. A sua amiga está do seu lado, falando que você vai conseguir. Isso te motiva, te deixa mais animada, faz você ir além do seu limite", conta a estudante.



Opinião parecida tem a advogada Carla Chichitostti que também prefere treinar sempre na companhia de uma amiga. "Você tem um compromisso a mais, você sabe que tem alguém te esperando, contando com o seu incentivo para ir treinar. O tempo passa mais rápido e a atividade fica mais prazerosa. A gente conversa, uma anima a outra para não ceder ao cansaço. Só vejo vantagens", conta Carla.



O professor da Companhia Athletica Ribeirão Preto, Jairo Lucheta, explica que as aulas em grupo também conquistam muitos alunos devido a possibilidade de praticarem atividade física com os amigos. "A gente vê um mandando mensagem para o outro, chamando para irem à academia, combinando de fazer a mesma aula, então existe um incentivo mútuo muito grande. O fato de poder se encontrar, conversar, compartilhar o dia a dia, cria um ambiente que deixa o treino mais leve, mais prazeroso e diminui a imagem negativa que algumas pessoas têm da prática de exercícios. A pessoa pensa, vou ver meus amigos, vou bater papo e também vou treinar e ficar em dia com a saúde. Os benefícios de ter um companheiro de treino valem muita a pena", finaliza Jairo.