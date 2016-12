Três dicas para conseguir a tão sonhada barriga tanquinho

Os perfis fitness no Instagram fazem sucesso. Músculos definidos e corpos esculpidos conquistados com muito treino e dedicação. Sonho de consumo de quem quer emagrecer, a barriga tanquinho é difícil de conseguir, mas com essas 3 dicas fica mais fácil alcançar o objetivo e curtir o verão com tudo em cima.



De olho na alimentação



Não adianta apenas fazer exercícios, é preciso alimentar seu corpo de maneira correta. Uma dieta balanceada e saudável é fundamental para definir o abdômen e fazer o treino trazer resultados. Frutas, legumes e verduras são fáceis de serem digeridos. As fibras também são muito importantes, já que elas melhoram o funcionamento do intestino e ajudam a controlar o índice glicêmico, e isso ajuda a diminuir a gordura que fica alojada na região da barriga.



Também é importante ingerir muita água ao longo do dia, o que ajuda a diminuir a retenção de líquidos, e consequentemente, o inchaço abdominal. Consumir gorduras boas (como por exemplo, o abacate e o azeite de oliva) pode ajudar a queimar as gorduras indesejadas. E por último, nunca fique sem comer por muito tempo, opte por fazer várias pequenas refeições durante o dia.



A dica é evitar alimentos gordurosos ou que aumentem o índice glicêmico. Os carboidratos simples (pão, massas, farinhas brancas e doces) fazem com que o corpo estoque mais gordura. Prefira os cereais integrais. O mesmo vale para os alimentos ricos em sódio, aos que aumentam a retenção de líquidos, as frituras e queijos amarelos, água com gás e refrigerantes.



Os melhores exercícios



A alimentação é muito importante, mas os exercícios também. Afinal, é preciso fortalecer a musculatura da barriga. Esqueça os abdominais! O ideal é montar um treino com exercícios intervalados de alta intensidade. Para quem não tem tempo de ir à academia, os exercícios podem ser feitos em casa. Basta lutar contra a preguiça e ter dedicação.



O treino intervalado de alta intensidade queima mais gordura em menos tempo e funciona para praticamente qualquer tipo de exercício: calistenia, corrida, bike (normal ou ergométrica), natação, remada, batendo no saco de pancadas, flexões, etc. Os treinos de alta intensidade geralmente são puxados, mas são de curta duração e podem ser variáveis. E o melhor: você vai perder a barriga!



Um impulso a mais



Se você procura perder ainda mais gordura e quer um resultado potencializado e mais rápido, o uso de medicamentos para emagrecer, como o Slimcaps, pode se tornar um aliado quando utilizados com as dicas anteriores. Os remédios para emagrecer possuem fórmula 100% natural que atua na queima da gordura localizada. Suas fórmulas, na grande maioria dos casos, contém cafeína, cártamo e chia e é ideal para dar um up na combinação alimentação + treino.



Este tipo de produto também ajuda a melhorar o funcionamento do intestino, diminuindo o inchaço, reduzindo o colesterol e acabando com a celulite.