Três looks de moda plus size com casacos de inverno

O inverno já está aí e surgiram inúmeras tendências que estão com tudo nas passarelas e nas produções de street style. No post de hoje nós separamos 3 looks para tirar seu casaco do closet e você ser a mais nova fashionista do pedaço.



Look 1 : Bomber Divertida



Ta a fim de um look superdivertido para o final de semana? Que tal essa produção com esse casaco plus size? As bombers estão com tudo nas trends de meia estação. O casaco com o shortinhos deixou a look superdescolado e perfeito para usar em passeios mais casuais.



O mais legal desse look é com certeza a jaqueta bomber plus size, ela é perfeita para os dias mais fresquinhos. Então se você estiver procurando um casaco feminino plus size que seja leve, fresco e despojado essa bomber é perfeita para criar seu look street wear e permitir que você faça muitas combinações fashionistas.



Para completar seu look e arrasar com essa jaqueta bomber aposte em peças divertidas como uma botinha ou um coturno. As meias na canela estão super na moda e deixam qualquer produção superfashionista. A combinação do shorts preto + blusa branca e o casaco plus size casou muito bem o visual. Na make aposte em um visual mais leve e na pele com cara de saúde, aposte em acessórios divertidos que deem harmonia ao composto.



Look 2: Jaqueta jeans despojada



Não é hoje que as jaquetas jeans voltaram com tudo e são peças chaves nas produções mais despojadas e fashionistas. Essa jaqueta jeans plus size deixou o look supercasual e feminino. A jaqueta mais compridinha alongou a silhueta da modelo. Um visual delicado e feminino.



O grande charme desse look é a combinação do jeans com o vestido branco. A jaqueta plus size é peça chave em qualquer guarda-roupa, ainda mais um modelo com uma lavagem estonada e uma modelagem que valoriza suas curvas. O vestido branco é bem feminino e te ainda mais linda



Para completar esse look junto desse casaco plus size aposte em acessórios mais sofisticados. O maxi colar deixou o visual ainda mais elegante, acessórios com pedrarias é o sucesso para te deixar ainda mais glamurosa. Na make aposte no brilho discreto e em um olho mais marcado te deixando ainda mais poderosa. Nos pés uma sandália de tira vai te deixar de arrasar.



Look 3: jaqueta preta aviador



A jaqueta de couro sintética é peça chave em qualquer guarda- roupa além de ser uma peça superversátil deixa a produção ainda mais poderosa. Nesse primeiro look a jaqueta compôs todo um visual mais rockeirinho e alternativo.



Já no segundo look a nossa jaqueta plus size recebeu um visual mais despojado e esportivo. A combinação da calça botonê cinza com a jaqueta no modelo aviador - harmonizou muito bem a composição e deu um ar mais descolado para o look. A blusa colorida com certeza deixou o visual mais divertido. Nos acessórios aposte nas chokers que estão super em alta.



Gostou dos nossos looks de outono inverno? Acesse já sua loja de moda plus size e adquira já peças que não podem faltar no seu guarda-roupa

