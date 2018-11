Três spas inusitados para visitar pelo mundo

Viagens são um conjunto de experiências de todos os tipos: das gastronômicas às culturais, esportivas ou de bem-estar. Destinos, hotéis, restaurantes e outras empresas da indústria turística estão sempre se renovando e procurando novas formas de atrair o público. Os spas, por exemplo, oferecem cardápios de tratamentos diferenciados, com rituais de povos nativos, utilizando ingredientes orgânicos naturais ou focando em novas tecnologias. Abaixo, uma seleção de spas inusitados ao redor do mundo:

Four Seasons em Seychelles

Um dos tratamentos favoritos dos hóspedes do Four Seasons Seychelles é o Coco de Mer, nome homônimo a um dos símbolos do arquipélago africano. O coco é a maior e mais pesada semente do mundo, que cresce naturalmente apenas nas ilhas de Praslin – especialmente na reserva Vallée de Mai – e Curieuse.

Com 150 minutos, o tratamento começa com uma esfoliação corporal de maracujá e Coco de Mer, além de um body wrap de palmito e caviar. Então, é feita uma massagem com creme de Coco de Mer, seguida de um banho floral com canela, mel e leite de coco. Por fim, uma loção corporal de maracujá e Coco de Mer deixam a pele luminescente e macia. A paisagem da baía e um drink completam a experiência.

Thermes Marins Monte-Carlo em Mônaco

O Thermes Marins Monte-Carlo é um dos principais spas de Mônaco, com tratamentos que aliam tecnologia e produtos sofisticados. A Crioterapia, por exemplo, é um tratamento indicado para esportistas, por acelerar a recuperação muscular. Ela também ajuda a prevenir o envelhecimento da pele, reduzir stress e melhorar sintomas do jet lag. O tratamento consiste em duas câmaras com temperaturas muito baixas: a primeira com -60°, que serve para aclimatar o corpo em poucos segundos, e a segunda com -110 °C, onde a pessoa permanece por até três minutos. Quem faz o tratamento usa apenas roupa de banho e proteções para as extremidades corporais, como luvas e máscara.

Vulkana na Noruega

Vulkana é um navio de pescaria de pequeno porte convertido em spa, localizado no centro do porto da cidade de Tromsø, no norte da Noruega. O navio é uma atração inusitada por si só, mas a sua estrutura também oferece uma experiência de relaxamento, bem-estar e tranquilidade. Diversos passeios estão disponíveis em diferentes épocas do ano, e eles vão desde um pacote de três horas incluindo almoço, para quem tem pouco tempo, até expedições para observação de baleias orcas. Há também vistas para fenômenos naturais como a aurora boreal e o sol da meia-noite, que acontecem no local.

