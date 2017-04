Três tendências fashionistas da moda plus size

Moda vai muito além das roupas que usamos, Moda é um reflexo de uma cultura e um sinalizador do tempo. Hoje em dia podemos ver que a moda se tornou mais democrática e abrange todos os estilos, tipos de corpo e gênero. A moda e o estilo são duas coisas que andam juntas, nosso estilo traz muitas vezes o conceito de quem somos e as roupas por sua vez comunicam quem somos e como nos sentimos. Foi alinhando a diversidade da sociedade contemporânea que surgiu gêneros de roupas para nichos específicos como a moda plus size que tem grifes e linhas completas com roupas e looks de tamanhos maiores.



No post de hoje preparamos 3 tendências que vêm influenciando o mundo da moda em geral e conquistando cada vez mais espaço no guarda-roupa das mulheres.



Estilo Escandinavo na moda Plus Size



O estilo Escandinavo é uma tendência interessante na moda moderna e tem ganhando cada vez mais espaços na moda plus size brasileira. O estilo escandinavo tem como sua principal marca conforto e aconchego criando combinações práticas e ornamentais e minimalistas. Como o conceito do estilo vem da cultura dos pais nórdicos tem como característica cores frias, linhas limpas e cortes simples. Os itens mais glamourosos e característicos desse estilo ficam por conta das malhas estampadas e peles quentes como casacos, gorros e coletes.



Se você gosta de looks sofisticados e combinações minimalistas aposte no estilo nórdico e arrase. Para criar o look perfeito escandinavo aposte em blusas plus size básicas com uma paleta de cores neutras e em calças de corte reto e lavagens mais básicas e para os dias de frio invista em um casacos e coletes com detalhes de pele e malhas quentinhas.



Veludo o queridinho do momento.



A trend que tem conquistado cada vez mais o mundo fashion plus size é o veludo molhado, tendência que voltou com tudo e é perfeito para te manter mais quentinhas nas estações mais frias do ano. O veludo é versátil e democrático e aparece em vários tipos de roupas desde acessórios, a blusas, vestidos, calçados, bolsas e casacos. O veludo molhado tem uma aparência brilhante e era muito usado na moda dos anos 90.



A nossa dica é para apostar em peças de veludo como o vestido preto tubinho plus size ou nas regatinhas plus size de veludo , perfeito para aquele look de balada. Para criar looks mais fashionistas aposte em veludos com cores que lembre as pedras preciosas como o rubi, turmalina e rose. Aposte nos acessórios com veludo para ficar super moderna como em chokers e botinhas de veludo. A loja de moda plus size Julia Plus apostou em várias peças com veludo na nova coleção e estão lindas de morrer.



Tendências anos 90



Como estamos falando de moda, sabemos que moda é cíclica e nos últimos tempos vimos que moda dos anos 90 voltou com tudo e continua a cada dia ganhando mais adeptas do estilo despojado e divertido dos anos 90. A maioria das peças ganharam releituras e estão mais moderna e então se está pensando em se jogar nessa tendência aposte em peças como o macacão, jardineiras, slip dresses e abuse dos jeans como as jaquetas jeans e o mommy jeans plus size que é aquela calça mais larguinha de cintura alta. Nos acessórios aposte nas gargantilhas, nas mochilas e no tênis branco que combina com quase tudo. Outra dica para ficar super fashionista é apostar nas peças caneladas e bodys plus size que além de valorizar a silhueta é uma peça que deixa toda mulher mais sexy.



Gostou das nossas dicas e tendências? Acesse a loja de moda plus size Julia Plus e se inspire para ficar ainda mais bonita: www.juliaplus.com.br/

Website: http://www.juliaplus.com.br/