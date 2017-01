Trinta minutinhos para relaxar com cinco procedimentos estéticos especiais

Quando se pensa em passar momentos de descanso em um SPA e lugares estéticos as primeiras ideias que surgem sugerem que os serviços possam ser um bocado caro ou que estes locais estão instalados longe, longe dos centros urbanos. A boa notícia é que nem sempre estas condições são verdadeiras. Em Campinas, por exemplo, é possível usufruir de procedimentos e cuidados estéticos de alto padrão, como dos grandes Spas nacionais, sem nem mesmo colocar o pé na estrada.



Os Spas urbanos, como são conhecidos, são seguros e completos e oferecem procedimentos que podem variar de 30 minutos a cinco horas de aplicações, sempre realizados por profissionais especializados. Um destes Spas modernos é o Serena, localizado no bairro Cambuí. Instalado dentro do Vitória Hotel Concept Campinas o Serena oferece sauna, pacotes exclusivos, banhos e massagens revigorantes. Os procedimentos estão à disposição de hóspedes e também clientes comuns, bastando apenas reservar os horários previamente. E quem pensa que os valores não cabem no bolso separamos 05 procedimentos aplicados em 30 minutinhos com valor fechado de R$100 a sessão.



Vale lembrar que o Serena funciona entre 14h e 22h, entre segunda e sexta-feira, e, aos sábados, das 10h às 18h. Para marcar sessões e pacotes, ou consulta extras de valores, o telefone direto é (019) 3755-8028. O encaminhamento para a entrada do Spa é feito na recepção principal do Vitória Hotel localizado na Avenida José de Souza Campos, Nova Campinas e há estacionamento (vallet) no local.



Procedimentos em 30 minutos!



Relaxante Dorsal: Alivia as tensões e dores nas costas. Realizada com creme ou óleo corporal e movimentos de deslizamentos superficiais e profundos em toda região dorsal.



SPA dos Pés e das Mãos: Realiza-se uma esfoliação seguida de uma hidratação dos pés e das mãos. É um cuidado especial que deixa a pele macia e hidratada. Indicada como um ritual de entrada nos pacotes de Day Spa.



Massagem Craniofacial: É uma massagem realizada na região da cabeça, face, pescoço e ombros, com o objetivo de estabelecer o equilíbrio físico e psíquico. Indicada para pessoas com queixa de dores de cabeça, insônia, disfunção na ATM e tensão na região de pescoço e ombros.



Drenagem Linfática Facial: é uma massagem desintoxicante que auxilia no retorno dos líquidos intracelulares aos gânglios que pode ser realizada com o objetivo de alívio de tensões musculares da face, suavizando as marcas de expressão, ou como tratamento pós-cirúrgico.



Esfoliação Corporal: É uma técnica que utiliza uma gomagem composta por microesferas físicas que realizam a descamação superficial da pele. Esse método remove as células mortas deixando a pele mais macia e com brilho natural. Duração: 30 minutos.

Website: http://www.vitoriahoteis.com.br/