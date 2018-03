Turismo cresce no Brasil e estabelecimentos investem cada vez mais nos detalhes para agradar os hóspedes

O turismo representa um dos maiores destaques da economia brasileira. Em 2016, por exemplo, 3.2% do PIB (Produto Interno Bruto) foi representado por empresas ligadas ao setor. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) - 1.186,2 milhões de turistas desembarcaram nos aeroportos do país em 2015 e é visando agradar e fidelizar estes turistas que hotéis investem cada vez mais em tecnologia, conforto e cosméticos de qualidade.



Um bom exemplo desta nova mentalidade, onde os pequenos detalhes fazem a diferença está na Pousada Porto Imperial, em Paraty (RJ), que investe em amenities personalizados da Realgem"s - empresa referência em soluções para hotelaria, para conquistar e fidelizar os hóspedes. "Trabalhamos com uma linha de sabonetes, condicionadores e shampoos, com essências desenvolvidas exclusivamente para o nosso negócio. Posso afirmar com certeza que são produtos de alta qualidade e agregam um valor para mimar e fidelizar os clientes, além de gerar uma grande visibilidade", destaca Adriano Lemos, Gerente Operacional da pousada.



O que a administração da pousada pode ver na prática, a consultoria MAPIE já tinha relevado em uma pesquisa de 2016 que posicionou os amenities em terceiro lugar entre os itens mais relevantes para os hóspedes na hora de escolher um estabelecimento. Em primeiro lugar, está a modernidade do empreendimento entre construção e design, em segundo, sinal de wi-fi livre e tomadas acessíveis em todos os ambientes. Em seguida, a pesquisa releva a preferência por uma alimentação saudável e orgânica, bar movimentado, aplicativo para reservas e check in, mais tecnologia e automação nos apartamentos e informalidade no atendimento.



Atualmente, a Realgem"s atende mais de 4 mil estabelecimentos hoteleiros no país, além de exportar seus cosméticos. O sucesso vem da versatilidade do seu mix de produtos que conta com linhas econômicas e de luxo. Para Adriano, o retorno é apenas questão de tempo. "É um investimento garantido: seja pela qualidade, pela apresentação dos produtos em embalagens diferenciadas e personalizadas com a logomarca da empresa e também por ser um charme a mais para surpreender o cliente", completa.



Além dos amenities personalizados a Realgem"s também conta com linhas próprias, desenvolvidas para todos os tipos de hotéis, como é o caso da linha Talentos do Brasil, criada em parceria com o Sebrae, Ministério do Turismo e Ministério do Desenvolvimento - única FairTrade do mercado.



A linha é composta por sabonete líquido, em barra, loção hidratante, shampoo e condicionador feitos à base de mel extraído pelos apicultores da Cooperativa Vacariense de Apicultores (AVAPIS), no Rio Grande do Sul. Para completar, a linha é ecofriendly e biodegradável, pois utiliza o bioplástico - material feito de matéria-prima renovável - em suas embalagens, ou seja, social e ecologicamente sustentável.









Website: http://www.realgems.com.br