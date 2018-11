Nova turma do curso intensivo Digital Intelligence, específico para influenciadores digitais, já tem data marcada

Graças à grande procura, o curso Digital Intelligence já tem nova data marcada. Específico para influenciadores digitais iniciantes ou que queiram aprimorar seus conhecimentos, a segunda edição do curso acontecerá nos dias 1 e 2 de dezembro, com carga horária de 18 horas de duração.



O foco principal do curso é incentivar o desenvolvimento da estratégia e criatividade como pontos-chave para outras habilidades essenciais da atividade. Além disso, o aprendizado propicia que o participante obtenha a expertise necessária para o gerenciamento da carreira para se destacar no mercado digital de forma profissional.



Destinado a iniciantes e já atuantes no mercado que buscam aprimoramento rentabilização de seu trabalho, o curso possui conteúdo formado de acordo com as necessidades do mercado: Marketing Digital, Fotografia, Branding e Case Surpresa.



Entre os assuntos abordados estão O que é Marketing de Influência? Branding pessoal: como se estabelecer como uma marca, Fotografia na prática: como fotografar e ser fotografado e Case de Sucesso.



O projeto é comandado por Daniele Penariol, criadora de conteúdo e influenciadora, especialista em Instagram e empreendedora. Fundadora do blog Questões de Opinião (www.questoesdeopiniao.com) e com mais de 53 mil seguidores no Instagram. Completam o time Beatriz Ribeiro, fotógrafa especializada em ensaios com influenciadores e o Case Surpresa, um Influenciador que já trabalha exclusivamente com a profissão para falar sobre seu dia a dia, seus truques e muito mais.



O curso Digital Intelligence acontece no Edifício Denyse, que fica na Rua Caraíbas, 383, em Perdizes. Mais informações e inscrição através do site www.digitalintelligence.marketing. Se preferir, entre em contato através do e-mail contato@digitalintelligence.marketing .





Sobre Daniela Penariol



Daniele Penariol, 25 anos, criou o Blog Questões de Opinião em janeiro de 2011 com o objetivo de contar histórias. No 4° ano do curso de Direito, trancou a faculdade para transformar seu hobby em trabalho, o Blog QO é seu trabalho desde então.



Saiu do interior de São Paulo, se mudou para a capital, onde se formou como Apresentadora de TV, Comunicadora em Moda e Especialista em Marketing Digital.











Website: http://www.digitalintelligence.marketing