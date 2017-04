Turtleneck, a nova gola rolê do outono-inverno

Com um estilo elegante indiscutível, a gola alta está de volta para a temporada do outono-inverno 2017. Chamada agora por seu nome em língua inglesa, "turtleneck", as peças com esta tendência ganham mais visibilidade principalmente por combinarem com o clima frio desta época do ano.



As golas turtleneck, na verdade, já deram as caras na última temporada de primavera-verão, porém, como são peças um pouco mais quentes e o Brasil é um país onde as temperaturas realmente sobem bastante nesta época, essa tendência ficou tímida. Mas agora ela apareceu com força total e belíssimos modelos podem ser encontrados no shop Gallerist. Ainda assim, o modelo, que pode ser chamado de "gola alta" ou também "gola rolê", mostra força principalmente por ser elegante e versátil.



Democrática, a turtleneck compõem diferentes looks para muitas ocasiões. Ela pode ser elegante e delicada quando combinada com um blazer, por exemplo. É aposta certa e sem muita complexidade.



Apesar de ser associada com elegância e sobriedade, a tendência pode ser usada em um look mais despojado. Ela também pode dar um mood mais romântico e jovial se combinada com uma jardineira, macacão ou macaquinho jeans, ou ainda compor um look mais moderno com saias curtas ou mídi.



A turtleneck é tão versátil que aparece em versões long sleeve, t-shirt ou regata. E a criatividade pode ampliar ainda mais as opções de look. Combine uma long sleeve com saia curta e jaqueta jeans para um visual moderno e urbano. Para um mood casual chic, invista na combinação turtleneck e alfaiataria. A versão regata pode ser usada em uma sobreposição, por exemplo.



Claro que os acessórios têm papel fundamental na composição como um todo e isso amplia ainda mais as possibilidades de combinação. Lenços, óculos escuros e pulseiras combinam perfeitamente com o modelo e dão um destaque importante à tendência na hora de montar o visual.



Sobre a loja



Carolina, Fernanda, Mariana e Amanda, são quatro irmãs conectadas muito além do genuíno laço de sangue. Elas também estão unidas pelo gosto e interesse por moda. E foi a partir dessa grande ligação que o Gallerist surgiu.



As peças disponíveis no blog&shop são garimpadas pelas irmãs, que buscam novidades entre os novos e talentosos artistas do mercado. O trabalho é fazer uma espécie de curadoria dos artigos que serão vendidos no site, por isso o nome Gallerist – significado de galeristas em inglês.



O canal apresenta um blog – também produzido pelas irmãs – onde o público tem acesso às novidades de moda, decor, arte, gastronomia, viagens e demais eventos que ocorrem ao redor do mundo. O maior diferencial do Gallerist é ter o potencial de agregar qualidades de quatro pessoas com particularidades e talentos diferentes, em prol de um mesmo objetivo: gerar bom conteúdo e vestir mulheres contemporâneas.



Carolina, com sua paixão por arte, traz para o site o olhar de fotógrafa, capturando tudo de relevante que vê. Fernanda acrescenta as experiências da arquitetura, Mariana, sua apreciação e conhecimento de moda, e Amanda a inspiração na gastronomia e design.



Utilizando essas variadas perspectivas e a envolvente paixão pela moda, as irmãs constroem dia a dia o sucesso do Gallerist.



Endereço



Rua Iaiá - São Paulo/SP CEP 04542-907

Website: http://www.gallerist.com.br