Tutorial Make de Sereia: aprenda a fazer uma linda maquiagem de sereia

O sereísmo está super em alta e eu acho que o que vai fazer mais sucesso nesse carnaval são as Sereias e é exatamente para te dar uma forcinha nessa missão que nós viemos hoje te ensinar a fazer uma linda make de sereia. A maioria das pessoas (99%) usam meia arrastão para fazer a make de sereia, mas como nós somos diferentes e especiais, nós vamos usar um saco de inhame (ou de laranja, ou de limão). Isso mesmo, se você quiser fazer essa make agora você não precisa ter uma meia arrastão, basta ir até sua geladeira e conseguir uma daqueles saquinhos de fruta, trançados.

E então, o que acharam? Curtiram? Muito fácil, não é mesmo?!



Essa make dá para ser feita em diversas cores. Acho que lilás com verde é uma opção muito bacana. Outra combinação que acho boa é vermelho com lilás (pode parecer estranho, mas se você é ruiva, vai ficar a coisa mais linda do mundo).



As sombras são da contém 1g e o batom é da Revlon. Use o que vocês tiverem aí. Não tem regra aqui, a não ser, ser feliz (muito feliz).



Para complementar o look, joguei um colar de pérolas na cabeça e combinou muito. Quanto à roupa, acho que um top rosa, lilás, verde ou azul (vai depender da cor da usa make) com uma saia longa sereia dourada ou branca, vai ficar demaisssss. Se tiver uma clutch de concha, super completa o look.

