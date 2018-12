UCAM abre vagas para o novo curso de Pós-Graduação em Estética: Corporal e Facial

Com vagas disponíveis para dezembro, a nova pós-graduação em Estética: Corporal e Facial da Universidade Candido Mendes oferece conteúdo atualizado e busca ser um espaço de divulgação de conhecimento e discussão, integrando diferentes experiências e saberes, em prol de uma melhor formação e qualificação do profissional da estética. O investimento conta com matricula de R$250 e mensalidades de R$280.



REFORMULAÇÃO EAD

A especialização em Estética: Corporal e Facial é um dos cursos que compõem uma nova metodologia e modernização do projeto EAD da Universidade Candido Mendes que preza não apenas por valores acessíveis, mas também por uma plataforma intuitiva e de fácil compreensão unida a diversas ferramentas tecnológicas. Com um corpo docente altamente qualificado e um material didático totalmente reformulado para as necessidades atuais do mercado de trabalho, especialização ainda conta com vídeos dinâmicos e suporte através de chat e fórum. Uma completa experiência EAD de forma moderna e integrada.



A ESTÉTICA: CORPORAL E FACIAL

Na última década, observa-se um aumento substancial no mercado profissional da estética. Entretanto, com as novas tecnologias, formas de tratamento estético faz-se necessário discutir as novas vertentes de intervenção na estética, com uma visão interdisciplinar. A busca incansável para o corpo perfeito, faz com que cada vez mais as pessoas busquem técnicas especializadas para promover o rejuvenescimento corporal. Algumas das disciplinas apresentadas são: Anatomia e fisiologia Humana e da pele; Cirurgia plástica e reparadora; Abordagem de farmacologia e comestologia; Recursos e aparelhos estéticos; Tratamentos estéticos pré e pós-cirúrgicos; Terapias manuais em estéticas, entre outras.



SERVIÇOS:

ESTÉTICA: CORPORAL E FACIAL

Pós-Graduação Lato Sensu - EAD

https://www.posgraduacaocandidomendes.com.br/pos-graduacao-a-distancia/estetica-corporal-e-facial/111

Início em dezembro

Matrícula: 250,00

Parcelas: 18x de 280.00

Carga Horária: 460h (440h a distância + 20h presenciais)

Modalidade: Distância

Área de conhecimento: Estética

Atendimento para todo o Brasil - Capitais e regiões 4003-3214

Rio de janeiro: (21) 3527-0014

São Paulo: (11) 2272-9789

E-mail: pos@posgraduacaocandidomendes.com.br

Endereço: Rua da Assembleia, 10 - Centro - Rio de Janeiro / RJ