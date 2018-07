Ultherapy, Mágica Facial sem cirurgia conquista homens e mulheres

Imagina um procedimento que deixa a face, queixo e pescoço com efeito Cinderela? Ah, mas isso já existe. E se for dito que esse procedimento custa 1/5 do valor de uma cirurgia plástica, não precisa passar pelo desconforto de uma incisão e o efeito dura até 1 ano? Opa, essa é novidade! O IMC - Instituto Maiéve Corralo oferece a novidade que está virando a cabeça de homens e mulheres que se preocupam e precisam estar com a aparência impecável. O processo é simples. O efeito é tipo um minilifting, só que sem cirurgia.



Para mulheres e homens que estão cansados de se olhar no espelho e ver o reflexo de rugas e outros sinais de envelhecimento, mas não estão preparados para lidar com uma cirurgia, o Ultherapy (Ultrassom Micro Focado) pode ser a solução para esses problemas.



Aprovado pela FDA (Food and Drug Administration - agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos) e pela Anvisa, é um procedimento não invasivo que utiliza a tecnologia do ultrassom para levantar e firmar a pele em áreas como pescoço e queixo. Através de diferentes ponteiras consegue-se estimular a produção de colágeno e a contração das fibras elásticas em diferentes profundidades. A energia do ultrassom estimula células, levando-as a formar um tecido novo e saudável - o que melhora a aparência da pele na superfície.



A cirurgiã plástica, fundadora do Instituto que leva seu nome, Drª Maiéve Corralo, oferece a novidade e explica que o resultado já pode ser visto imediatamente, sem que o paciente sofra os desconfortos de uma cirurgia. O maior benefício é que o resultado do procedimento dura até cerca de um ano. Os pacientes ideais são os saudáveis e com bons hábitos alimentares. O resultado é dependente da formação endógena de colágeno e é diferente em cada paciente.



"Uma das vantagens é que o procedimento não exige repouso nem o uso de agulhas e incisões e permite que a pele não fique com um tom avermelhado. Pode-se retornar ao trabalho após uma única sessão, que dura entre 60 e 90 minutos", finaliza a profissional.



Sob o comando da Drª Maiéve Corralo, o instituto conta com profissionais altamente qualificados e especializados em serviços cirúrgicos e estéticos. Focado em oferecer o melhor em saúde e autoestima, o IMC está pronto para receber seus pacientes num ambiente equipado, sofisticado, acolhedor, inovador e profissional, funcionando diariamente em horário comercial. Para quem busca qualidade de vida, esse é o endereço carioca.



IMC - Instituto Maiéve Corralo

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 664 salas 808/809

Copacabana - RJ

Tel: (21) 2547-1182







Website: http://www.institutomaievecorralo.com.br