Ultrassom de última geração e radiofrequência 3D para eliminar celulite e gordura localizada no verão

São Paulo, dezembro de 2018 - Com a chegada do verão, a vaidade fala mais alto e quem passou os primeiros 11 meses do ano sem se cuidar, passa a correr contra o tempo. Felizmente, a ciência avançou e trouxe novidades eficazes para quem deseja fazer bonito, seja na praia, na piscina ou dentro de uma roupa que deixe o corpo mais à mostra.



Combinação de ultrassom de última geração e radiofrequência



Um protocolo inovador indicado para quem quer eliminar a gordura localizada é a combinação das tecnologias Ultraformer III com o Endymed. Tratam-se de dois equipamentos inovadores que combinam a aplicação de ultrassom de última geração com a radioquefrência 3Deep, respectivamente, tornando-se ideais para tratar a flacidez e gorduras localizadas.



Uma das principais vantagens desses tratamentos é que eles não são invasivos, não deixam cicatrizes e nem tiram o paciente da sua rotina, pois não exigem período de recuperação. Além disso, eles podem ser feitos de forma programada.



Por exemplo, se o paciente está se submetendo a alguma dieta voltada para emagrecimento, ele pode realizar o procedimento durante e após perder peso, pois esses tratamentos ativarão a produção de colágeno (proteína que confere sustentação à pele), recuperando a firmeza. Os tratamentos corporais melhoram não só a gordura, flacidez e celulite, mas também a textura e a pele. Outra vantagem é que eles não têm efeitos colaterais.



Como funciona



De forma natural, a plataforma Ultraformer III aquece a pele e os músculos, por meio de picos de energia, promovendo pontos de coagulação no local. Isso ajuda na remodelação do colágeno de forma natural, causando um efeito lifting imediato.



Além disso, o Ultraformer III é usado para tratamento de gordura corporal, pois com sua tecnologia macrofocada, consegue destruir seletivamente as células de gordura de áreas como flancos e abdômen.



O grande diferencial do equipamento está em conseguir resultados para flacidez, sem a necessidade de procedimentos invasivos, ou seja, ele estimula a produção e remodelação do próprio colágeno do paciente de forma preventiva e natural.



Adeus gordurinhas e celulite com Endymed



Com a ponteira Contour, do Endymed, é realizada uma massagem com vácuo, emitindo a exclusiva radiofrequência 3DEEP, promovendo um aquecimento profundo e resultando em: neocolagênese no septo para melhor compartimentalização da gordura e espessamento da derme.



O Endymed é uma multiplataforma de radiofrequência portátil de 4ª geração, com tecnologia também conhecida como 3 Deep. Ele supera todas as tecnologias anteriores - monopolares, bipolares e multipolares - porque conta com 6 eletrodos que trabalham simultaneamente voltados para o aquecimento volumétrico da pele em diferentes profundidades.



Enquanto os aparelhos de radiofrequência convencionais atuam somente em uma profundidade, o Endymed alcança três níveis de profundidade da pele com total segurança, já que possui sensores de temperatura, movimento e impedância. Podemos dizer que ele atua três vezes mais profundamente do que os aparelhos monopolares graças a sua tecnologia que aquece de forma volumétrica a área.



E vale lembrar que estes procedimentos podem ser feitos tanto por homens como mulheres. Converse com seu dermatologista e escolha pelo melhor procedimento para eliminar a gordura localizada.











