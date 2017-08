Unha de acrigel ajuda no crescimento das unhas

Quem vive com problemas na unha, reclama que ela não cresce ou se rende semanalmente a postiça, com certeza vai se apaixonar pela unha de acrigel, opção estética para as mãos que tem atraído cada vez mais fãs.



A unha de acrigel nada mais é do que um alongamento para quem tem unhas curtas. De acordo com a Maria Silva, manicure e designer de unhas especialista em alongamentos de gel e acrigel do salão Aguinaldo Cabelos by Andrea, primeiro é feito o alongamento e depois aplicado o acrigel, uma mistura feita a base de pó de porcelana com gel. A diferença para uma unha postiça é a durabilidade. "A postiça fica uma semana, já a acrigel dura até dois meses se fizer a manutenção corretamente", explica.



Maria afirma que o acrigel não estraga a unha natural, mas é preciso ter cautela para retirar. "Tem que tirar da maneira correta. A orientação é que a cliente venha até o salão para retirada do produto", completa.



Outra coisa muito boa do procedimento é para quem tem problema com unhas fracas e quebradiças: o acrigel ajuda sim no crescimento. "Isso acontece porque muitas vezes a unha não cresce por bater muito forte e toda pancada em cima da unha, vai ser em cima do gel, que protege para que a unha cresça naturalmente".



Sobre Aguinaldo Cabelos by Andrea



Há 12 anos no Shopping D. Pedro Shopping, o salão Aguinaldo Cabelos by Andrea é liderado pela linguista, visagista e cabeleireira Andrea Ferreira Sousa, que possui mais de 22 anos de experiência na área de beleza. O espaço com mais de 200 metros quadrados conta com 70 profissionais, entre eles 12 cabeleireiros, 5 maquiadores, esteticistas, podólogas e depiladoras.

A marca registrada do espaço é o aconchego familiar e ambiente descontraído. Além disso, a busca constante por aprendizado dos profissionais do salão é um grande diferencial da equipe, que tem como objetivo oferecer para os clientes os melhores e mais atuais tratamentos capilares e estéticos.

O salão Aguinaldo Cabelos by Andrea possui ainda atendimento diferenciado para homens interessados em fazer cabelo e barba, Nail Bar e uma cantina com doces, salgados e até almoços para clientes. Um ambiente para relaxar e se cuidar por inteiro.



