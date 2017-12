Como fazer as unhas de gel durarem mais?

As unhas de gel são famosas por seu aspecto natural e sua durabilidade, razões pelo qual é a preferida nas manicures e nos kits de beleza das mulheres. As unhas de gel duram aproximadamente três semanas, mas há alguns macetes que possibilitam um período maior de duração, perfeito para as viagens e festas de fim de ano.



Antes da aplicação, passar vinagre branco nas unhas com um cotonete ou um algodão, esse removerá o óleo natural da unha ou algum resíduo, o truque pode aumentar a duração de suas unhas de gel.



Mas muitas manicures utilizam água morna, antes de colocar as unhas de gel, para amolecer a cutícula, o problema é que as unhas acabam retendo água e após a aplicação se expandem, isso pode fazer com que o gel não dure tanto, o ideal é utilizar óleo para cutícula.



Unhas de gel longas podem ser um problema em viagens e atividades do cotidiano. Elas podem se danificar e para evitar esse problema, após aplicar base nas unhas, aguarde secar e passe mais uma camada da metade das unhas até as pontas para fortalecê-las.



Dar preferência aos sabonetes neutros ao lavar as mãos e o uso diário de óleo ajuda evitar ressecamento e quebras indesejadas. Na hora de lavar a louça, o recomendado é usar luvas, pois o detergente é o vilão para quem usa unhas de gel.



Quem for viajar para a praia ou local com piscina, deve tomar cuidado ao molhar suas unhas de gel, o cloro e o sal do mar podem enfraquecer suas unhas, por isso sempre lembre de levar óleo ou hidratante e sempre seque bem as unhas após entrar na água.



A Cutelaria do Isaias possui todos os materiais para quem trabalha com unhas de gel, sendo, óleos, pincéis, lixas, tips de diferentes tamanhos, top coat, moldes de adesivos, cleanser, gel selante, caneta primer, cola para os tips, resina em gel, finalizador primer, alicate de unha, luvas e cabine UV.