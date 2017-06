Nem unhas de gel, nem esmalte: a novidade é o verniz metalizado

O verniz metalizado é um tipo de material, sem a composição de pó ou gel, para colorir as unhas e proporcionar um efeito espelhado único. A novidade é o resultado de três anos de pesquisa e estudos realizados pela famosa marca de cosméticos, a Ciate London. O produto de verniz, muito diferente das unhas de gel, ainda não está disponível para compra, mas, as redes sociais da marca já conquistaram novas curtidas e seguidores após a divulgação do verniz.



A principal diferença entre o verniz e as famosas unhas de gel é que a primeira opção é muito mais simples na sua fórmula e também na maneira de aplicação. O material envernizado, como dito anteriormente, não possui compostos de pó e nem de gel, como acontece nas unhas de gel.



Além disso, a pintura a partir do verniz não necessita de aplicações especiais e mais trabalhosas, como é feito nas unhas postiças de gel e porcelana que necessitam de cosméticos especiais, cabines de luz ultravioleta e outros cuidados. A promessa é que o verniz alcance o mesmo grande sucesso que as unhas de gel possuem atualmente.



O verniz passou da origem natural para os compostos químicos a partir do século XX. Durante a Revolução Industrial, o produto era usado como tinta de automóveis, essa grande resistência e duração do material fez com que, hoje, o verniz fosse uma coloração para durar muitos dias nas unhas das mulheres. O material, já no uso como cosmético, passou por alterações a fim do aperfeiçoamento. No começo, o verniz precisava de acabamentos com lixas para formar o efeito final espelhado. Os estudos avançaram e agora não é mais necessário ter esse trabalho na aplicação.



Apesar da grande novidade, as unhas de gel continuam sendo o sucesso absoluto nos salões de beleza e esmalterias de todo o país, ainda mais porque o verniz ainda não chegou no mercado de cosméticos. As mulheres podem ter unhas de gel extremamente resistentes, duradouras e até com acabamentos de nail art. A loja Cutelaria do Isaias tem todos os produtos essenciais para dar base, acabamento e também para colorir as unhas com todas as cores e tonalidades existentes.



Sobre a loja



A Cutelaria do Isaías está no mercado a 14 anos e possui duas lojas no Rio de Janeiro, sendo uma em Ipanema e outra na Barra da Tijuca. Somos uma das maiores distribuidoras de cosméticos da nossa região para profissionais e consumidores finais com os melhores produtos do Brasil e do mundo.



Fique à vontade para nos fazer uma visita, será um prazer atendê-lo.



Endereço



Visconde de Pirajá 452 - Loja 5, Galeria dos Correios, Ipanema, Rio de Janeiro-RJ



Avenida das Américas 7700 - Loja 123, Barra Mall, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ

Website: http://www.cutelariadoisaias.com.br/