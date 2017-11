Unhas de gel para as festas de final de ano

Preferência entre mulheres, as unhas de gel são unanimidade para as festas de final de ano, entre seus benefícios, estão o aspecto natural e a durabilidade. Para manter o look das unhas em harmonia com as roupas para festas, as nail arts nas unhas de gel darão um toque personalizado.



Para quem vai passar as festas em local praiano ou com piscina deve ter cuidado redobrado, pois a água com cloro e o sal da água do mar podem danificar as camadas das unhas de gel, acumular umidade e chances de sofrer com micose.



O indicado é pedir para manicure passar um finalizador com proteção para evitar que as unhas ganhem aspecto amarelo ao entrar na água. Além disso, ter sempre uma lixa e um óleo para cutículas para evitar perder o brilho nas unhas e reparar danos até poder ir para a manicure retocar. Depois que sair da água preocupe-se em secar bem as unhas e retirar areia ou outras sujeiras e evitar problemas.



Entre as tendências para as festas de final de ano estão os tons metalizados, assim como o matte misturado com glitter e brilhos. A combinação de tons vermelhos com o dourado marcou o desfile de Gareth Pough na London Fashion Week é tendência para o Natal. Para quem deseja fugir do óbvio, pode apostar na mistura fundo dourado e texturização do vermelho.



Para uma festa na piscina e inspiração do desfile de Emílio Pucci a aposta é escolher para as unhas de gel tons pasteis e contrastantes com roupas de shape solto e tons alegres.



Com tantas cores e tons, os adesivos estarão em alta para aplicar nas unhas de gel. De fácil aplicação e durabilidade, elas poderão ser aliadas a beleza das unhas. Para o ano novo o esmalte campeão ainda é a combinação clássica preto com prata, seja em inglesinhas ou francesinhas.



Além de seguir as tendências, é importante sempre manter os cuidados essenciais para aplicação do gel e também com o tratamento nas unhas naturais para manter a saúde das unhas todos os anos.







