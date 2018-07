Unhas de Gel profissionais: prós e contras da aplicação

Exibir unhas compridas, bem cuidadas e poderosas é o sonho de muitas mulheres, mas nem sempre é fácil ou simples manter essas condições ideais de forma natural. No passado, era comum que as mulheres recorrem às unhas postiças. Entretanto, hoje o mercado da beleza apresenta opções bem mais profissionais e qualificadas, como é o caso das unhas de gel.



Na prática, as aplicações são alongamentos feitos com próteses específicas. O material é aplicado sobre as unhas naturais e recebe um acabamento em gel. Após este processo, as unhas ficam prontas para receberem a esmaltação.



A técnica vem sendo amplamente utilizada no Brasil e garante resultados naturais e muito bonitos, com brilho e uniformidade para as unhas. No entanto, é preciso pontuar a escolha das unhas em gel tem alguns contras. Algumas mulheres podem realmente não se adaptar, já que o processo de aplicação das unhas é demorado, leva em média uma hora e meia.



Confira os prós e contras das unhas em gel antes de optar pela técnica!



Durabilidade - Apesar de exigir a manutenção periódica, um ponto positivo é que as unhas em gel têm longa durabilidade e podem ser usadas por até 3 meses se forem feitas as manutenções corretas.



Praticidade - As unhas em gel garantem a beleza das mãos por mais tempo, evitando que as mulheres tenham que frequentar semanalmente o Salão de Beleza.



Saúde - Mulheres que têm mania de roer as unhas perdem o hábito negativo, pois o material inibe o ato.

Preço - O custo das unhas de gel é um dos contras dessa técnica. Os valores cobrados no mercado profissional são altos.



Riscos - É essencial realizar a técnica de unhas de gel com profissionais experientes e capacitados. Caso contrário, o método pode levar ao surgimento de fungos nas unhas, causando problemas bastante desagradáveis.



Alergias - Algumas mulheres podem manifestar alergia no contato com os materiais utilizados.



