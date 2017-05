Como usar a mochila de couro corretamente

Mochilas são um tipo único de bolsa feminina que junta o formato moderno com a praticidade. Durante um tempo, o modelo até foi associado ao público mais jovem, porém, atualmente, ela está presente no figurino de grandes estrelas, ícones do mundo pop, it girls e também empresárias bem-sucedidas.



Neste cenário de versatilidade, uma das mais queridas das mulheres é a mochila de couro. Além de contar com todas as vantagens do modelo, destacando o estilo moderno e a praticidade de se carregar todos os pertences e ainda manter as mãos livres, a mochila em couro ainda pode ser facilmente combinada com praticamente qualquer situação.



Ocasiões e como combinar o look com a mochila de couro



Durante o dia a dia, seja para o trabalho, estudos ou até mesmo um passeio, a mochila de couro pode ser utilizada na composição e deixar o visual com muita personalidade. Calças, saias, e shorts vão bem e conseguem se adaptar facilmente ao look escolhido. Da mesma maneira, uma mochila de couro pode ser interessante em um visual para sair à noite ou também para uma festa informal.



Para garantir o sucesso da escolha, tudo depende do volume e tamanho da mochila de couro. Nos estudos e trabalho, o objetivo é a praticidade junto ao conforto, então o ideal é que o espaço interno seja o balizador na hora de escolher a peça. Mas, se a ocasião pede mais estilo do que objetividade, a mochila pode se transformar num acessório menor, que complementa o visual ao invés de carregar todos os pertences.



Isso não significa que outros detalhes não sejam importantes, entretanto, o couro é conhecido por ser democrático e combinar facilmente com muitos elementos. As mais mochilas de couro versáteis são aquelas que usam cores neutras; já as que mostram mais personalidade são as coloridas, que serão mais exigentes na combinação com outros itens do figurino.



Escolhendo o modelo certo de mochila de couro



