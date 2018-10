Usar óculos de grau ou lente de contato?

Há um grande número de pessoas que usam ou estão começando a usar óculos de grau para corrigir algum problema de visão. Após o diagnóstico o oftalmologista, você pode escolher usar o óculos de grau ou as lentes de contato.



Ambos trazem benefícios ao seu dia a dia, mas podem e devem ser usados de forma combinada, adequando cada acessório para situações específicas.



Os óculos de grau são ótimos aliados no trabalho, nos estudos, nas viagens, entre outros momentos nos quais é preciso buscar conforto e total despreocupação. Já a lente de contato, é uma escolha ideal para festas sociais, eventos de gala, ocasiões especiais, entre outras situações nas quais a estética dos óculos não seria tão favorável.



É importante também listar os prós e contras de cada um, para que o usuário possa avaliar todos os pontos antes de fazer um novo investimento. Confira!



Prós e contras dos óculos de grau e das lentes de contato



No caso dos óculos de grau, os principais benefícios são, certamente, a praticidade, a segurança e a durabilidade. Os óculos corrigem o problema de visão com eficiência e comodidade. Basta colocá-los para que um mundo de informações se abra instantaneamente para uma pessoa. Além disso, basta escolher um modelo de óculos para todos os momentos.



Já as lentes de contato têm a seu favor a discrição, a estética e o conforto. Quando uma pessoa investe em lentes de qualidade, testadas e aprovadas por oftalmologistas, ela conquista a liberdade de enxergar o mundo sem os óculos, o que faz com que muitas pessoas com problemas de visão se sintam mais bonitas e confiantes.



Entre os pontos contra, os óculos podem quebrar, se não forem manuseados e guardados com cuidado, eles podem trazer alguns desconfortos quanto à qualidade da visão periférica e não são bons para práticas esportivas, por exemplo. Já as lentes, podem trazer problemas oculares, como irritações, exigem mais cuidados e higiene constante, não são tão fáceis de colocar e têm prazo de validade.



Na prática, a escolha pelo melhor acessório é bastante pessoal, e passa também pela avaliação do oftalmologista.



