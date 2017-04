Como usar o shampoo matizador para cabelos loiros e platinados?

Manter a cor do cabelo colorido sempre bonita, livre do desbotamento e das alterações de tons, requer um cuidado especial. No caso dos cabelos loiros, ainda há mais preocupação, já que o desbotamento e oxidação da cor é mais rápido e tende a deixar os fios com variações de tons que comprometem o visual. Algumas mulheres ainda recorrem ao cabeleireiro para a manutenção da cor, porém, muitas já conhecem os benefícios do shampoo matizador e sabem que ele é indispensável para os cuidados com os cabelos loiros.



O Shampoo matizador para cabelo loiro é um produto com fórmula enriquecida com pigmentos (azuis ou violetas) que agem nos fios coloridos e descoloridos neutralizando os tons amarelos e laranjas indesejáveis, resgatando os tons acinzentados e platinados. É importante lembrar que, quanto mais tempo você deixar o shampoo matizador agir nos fios, o efeito de matização e resgate do tom mais platinado será maior, mas o resultado dependerá do tom de loiro da coloração que você tem no cabelo (que pode ser mais claro ou mais escuro).



E afinal, como usar o shampoo matizador?



O processo em si não é difícil, só é preciso saber em que momento usar o shampoo matizador. Exemplo:



O shampoo matizador pode ser aplicado após a tonalização dos fios, depois do enxágue e com os fios ainda molhados. Depois de poucos minutos de pausa (até cinco minutos), é só enxaguar.



Já quando o uso é voltado para manutenção da cor, o shampoo matizador deve ser aplicado uma vez por semana ou sempre que você observar a alteração do tom do loiro e achar necessária a nova matização.



Escolher o produto certo pode garantir a beleza e a saúde dos cabelos



Há várias opções de shampoo matizador no mercado. Ainda assim, quem procura este produto geralmente já possui alguma necessidade de tratamento dos fios, já que os cabelos loiros acabam ficando mais ressecados e fragilizados após os procedimentos químicos de descoloração e coloração. Para garantir que o resultado da matização seja favorável em termos de aparência, e ao mesmo tempo que a saúde do cabelo não seja comprometida, é preciso escolher um shampoo matizador que não resseque os fios, com fórmula que também trate o cabelo.



Pensando nisso, você pode optar por uma linha de tratamento para manutenção da cor do cabelo loiro, como a Specialist Blonde Amend, que possui um Shampoo Matizador que neutraliza os tons amarelados e alaranjados, enquanto limpa delicadamente e age na reconstrução dos fios, deixando-os mais macios, fortalecendo sua estrutura e melhorando a elasticidade.



Essa combinação de benefícios faz do produto uma excelente opção para remover os indesejáveis tons amarelados e alaranjados dos cabelos loiros, descoloridos, com mechas e luzes, ao mesmo tempo em que mantém a saúde do cabelo. O produto pode ser encontrado na loja virtual da Amend em embalagens de 250 ml.



