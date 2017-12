Como usar as tintas para sobrancelha RefectoCil

RefectoCil é uma das principais referências quando o assunto é colorir ou preencher sobrancelhas, barbas e costeletas. O produto é famoso por apresentar excelente qualidade, fácil utilização, fórmula sem qualquer contraindicação e várias opções de cores para todas as pessoas. Tais características garantiram à RefectoCil o título de marca líder no segmento de tintura profissional.



Aplicando o RefectoCil nas sobrancelhas



Para realizar a coloração das sobrancelhas é necessário escolher a cor da tintura RefectoCil e também adquirir o oxidante da mesma marca. A cor do produto é categorizada por um número e uma descrição, como o "Nº 2, Preto Azulado" ou "Nº 3, Castanho Natural". Já o Oxidante 3% RefectoCil é uma água oxigenada feita especialmente para auxiliar na coloração dos pelos.

A tinta e o oxidante devem ser misturadas para criar uma solução pastosa, que será aplicada à sobrancelha. A medida correta para tal é usar 1 centímetro de tinta com no máximo duas gotas de oxidante. Com a solução pronta, é necessário aplicar nos fios que se deseja colorir, sempre seguindo a direção do crescimento dos pelos.



Após a aplicação, o produto deve permanecer agindo de 5 a 10 minutos. Ao fim deste tempo, é necessário limpar a área de aplicação, para remover os excessos. A maneira mais prática é utilizar uma bola de algodão úmido em água filtrada. A tinta tem uma excelente duração de até 6 semanas, sendo necessária uma nova aplicação para manter o tom após esse período.

