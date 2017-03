Como usar vestido floral à noite

No mundo da moda há certas combinações que devem ter mais atenção na hora de produzir. Atualmente, a moda está mais aberta para novas combinações, estilos e também ousadia. Muitas mulheres ainda se questionam se é permitido ou não usar vestido floral à noite – seja para um passeio noturno, seja para um evento como um casamento ou festa.



A resposta é simples: sim, pode. Porém, é necessário saber criar um look que tenha equilíbrio e estilo. Lembrando sempre de combinar o vestido com os demais elementos, como o sapato e os acessórios. Outra dúvida frequente está no destaque do vestido tomando cuidado para não ficar destoante na iluminação noturna, como tudo na hora de se produzir, a ocasião pode determinar o uso do vestido floral. Casamentos, festas noturnas e eventos como shows ou apresentações combinam tranquilamente com esses vestidos, o segredo está no equilíbrio. Isso significa equilíbrio em tudo: cores, volumes, combinação com acessórios e tudo mais.



As "regras" para não se errar na composição é fazer com que o colorido e o movimento presentes na estampa sejam equilibrados com outras peças lisas. Com um vestido floral, é possível usar um casaquinho de cores básicas como preto ou o off-white, ou ainda usar uma cor que combine com uma das cores presentes na estampa.



Ao mesmo tempo, esta possibilidade se estende para os sapatos, que podem ser o sucesso ou comprometer o look. Segundo as especialistas, para quais outros elementos que componham o visual, o indicado é escolher não mais que duas cores que já estejam presentes na estampa. E isso vale para todo e qualquer acessório que complemente o visual: casacos, bolsa, sapatos ou joias. Mais do que isso, o visual começa a ficar desequilibrado e toda a harmonia e beleza da comunicação desaparece.



Em eventos que a formalidade é muito exigente, como por exemplo, festas no estilo black tie, o floral é deixado de lado, pois ele traz consigo um tom ao mesmo tempo que chique, descontraído, que não se aplica ao estilo da festa.



E se quiser ir para uma zona mais segura, não existe escolha melhor que o preto básico. Acessórios e sapato no tom, combinam com tudo e pode trazer para seu look floral ainda mais elegância e atitude.



