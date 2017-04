USK traz para o Brasil séruns para preenchimento e lifting facial da Under Skin

A Under Skin acaba de lançar mais dois séruns da coleção U.SK Anti-Aging: U.SK Dermaplump Skin Serum e U.SK Face Up Lift Serum. Ambos chegam em primeira mão na NuSpace (www.nuspace.com.br) - loja online do Grupo Drogaria Iguatemi, e nas lojas físicas da DI, única rede de drogarias premium do país - , com proposta inteligente de entrega direcionada de ativos, além de embalagem exclusiva no Brasil em dispositivo airless e livre de agulhas.



Os séruns promovem, respectivamente: melhora do volume facial com preenchimento; e relaxamento da musculatura cutânea com diminuição das rugas e linhas de expressão dinâmicas (por meio da tecnologia exclusiva U.SK SYNCTarget™). Os dois produtos permitem a potencialização de procedimentos dermatológicos, como preenchimentos e uso de toxina botulínica.



"Estamos muito animados em oferecer com exclusividade produtos tão inovadores no mercado de dermocosméticos e que atendem a exigência dos nossos clientes. Somos líderes em lançamentos do setor e continuaremos trazendo sempre o que tem de melhor no mercado mundial.", ressalta Leonardo Diniz, Diretor de Marketing do Grupo DI.



De acordo com a diretora de desenvolvimento da Under Skin, Silvana Masiero, o sérum preenchedor traz, de forma exclusiva, o extrato de Swertia chirata, uma planta encontrada em altas altitudes do Himalaia com potente poder cicatrizante. "O extrato melhora a comunicação célula-célula, através da liberação de fator de crescimento para queratinócitos (KGF), entre as células adipócitas (de gordura) derivadas de células tronco e os queratinócitos. Com isso, há aumento da proliferação dos queratinócitos que regeneram e diminuem rugas e linhas de expressão, além de agir na melhora do relevo cutâneo", explica Silvana.



Em 2016 o mercado de cosméticos movimentou mais de 1 Bilhão em negócios, o Brasil atualmente é o terceiro mercado só perdendo para Estados Unidos e China. A aceleração do envelhecimento da população nos países desenvolvidos aumenta as oportunidades para os fabricantes e fornecedores de produtos cosméticos, bem como para as empresas que comercializam produtos de beleza.



O produtos Dermaplump Skin Serum e U.SK Face Up Lift Serum podem ser encontrados pelo preço unitário de R$299,00, em todas as unidades do Grupo DI e pela loja online NuSpace (http://www.nuspace.com.br/).

Website: http://www.nuspace.com.br