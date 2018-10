O uso de aparelhos dentários ilegais pode trazer riscos à saúde

A aplicação de aparelhos odontológicos clandestinos vem aumentando com muita frequência entre os adolescentes brasileiros. Segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO), a prática é feita por pessoas não capacitadas, ou seja, sem o acompanhamento de um especialista.



O CFO está preocupado com os danos que os falsos aparelhos podem causar à saúde da população, uma vez que representam sérios riscos. A instituição pede, em sinal de alerta, que as pessoas consultem um cirurgião dentista antes de comprar qualquer um desses produtos.



Para o presidente da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, (ABOR), o uso desses produtos por pessoas não capacitadas e regulamentadas pela Associação Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pode provocar sérios danos ao organismo.



O presidente da ABOR afirma que a cola usada na fixação pode danificar o esmalte dos dentes e provocar lesões mucosas na boca, pois se trata de um produto tóxico e, além disso, corre-se o risco de muitos deles serem cancerígenos, causando retração na gengiva, perda óssea e lesões que podem levar à perda total dos dentes.



A importância de consultar um cirurgião dentista antes de pôr qualquer tipo de aparelho odontológico



Ter um sorriso bonito e dentes perfeitos deixou de ser somente por estética. Hoje, envolve diversos fatores como, por exemplo, competir a uma vaga de emprego, em que ter boa aparência faz parte dos quesitos exigidos por muitas agências de recrutamento e seleção, além da saúde bucal.



Os aparelhos odontológicos precisam ser instalados por profissionais habilitados. A má instalação pode causar movimentos inadequados e desalinhamento dos dentes, além de provocar a reabsorção óssea, que não pode ser revertida e, na maioria das vezes, provoca a perda dos dentes.



De acordo com os dentistas, a movimentação de forma desordenada pode comprometer a oclusão, o funcionamento da articulação têmporo-mandibular e a mastigação. Tais comprometimentos podem provocar dores na face, cabeça e ouvido.



Antes de colar o aparelho, é necessário fazer uma avaliação com o cirurgião dentista de sua confiança, pois ele é o profissional habilitado para tal procedimento, além de orientar e solicitar exames e documentações precisas para dar início ao tratamento odontológico.



Higiene bucal ajuda na prevenção de cáries e bactérias



A falta de higiene bucal pode contribuir para o surgimento de cárie dental e outras bactérias que fazem mal à saúde. Conforme orientação dos dentistas, é essencial fazer a escovação, pelo menos, duas vezes ao dia ou após cada refeição.



Outro fator muito importante que deve ser observado sempre é o sinal de cárie, que inicia com uma simples dor de dente e vai aumentando quando não tratada da forma correta. Por isso, é primordial que as visitas ao dentista aconteçam com mais frequência, pois só assim será possível garantir uma melhor saúde bucal.



