O uso dos estudos de temperamentos e personalidades no Visagismo, uma abordagem didática

O Visagismo é composto de uma série de linhas de estudo e ciências diferentes, sendo a maioria delas de origem muito antiga, e o estudo tanto dos temperamentos quanto das personalidades são apenas duas facetas diferentes, porém complementares dessa ciência tão fascinante.



Como há uma nuvem de dúvidas e especulações acerca desses dois conceitos, realizaremos um esclarecimento breve, porém didático de como o Visagismo acadêmico através do consultor visagista se utiliza dessas ferramentas em seu dia a dia.



A palavra temperamento, deriva do latim temperamentum que literalmente significa 'mistura de coisas em determinadas proporções'.



Existem relatos sobre a existência de quatro temperamentos desde a época do médico Hipócrates, porém utilizaremos o conceito de Rudolf Steiner, filósofo e fundador da Antroposofia, hoje utilizada no mundo inteiro e que conta com grande quantidade de artigos e livros publicados acerca desse assunto.



Os temperamentos se dividem em quatro (sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático). Um indivíduo normalmente possui a mistura de pelo menos dois temperamentos, sendo muito raro encontrarmos um indivíduo de temperamento puro, pois no decorrer de um só dia, podemos passar pelos quatro temperamentos.



Já a palavra personalidade, deriva do latim personare, persona = ressoar, máscara. É um conjunto de características psicológicas responsáveis pelo pensar, sentir e agir

(individualidade pessoal e social).



Foi descrito brevemente o conceito de três grandes estudiosos do assunto, que foram decisivos para a compreensão de profissionais de diversas áreas de atuação diferentes e de toda a humanidade. São eles Carl Gustav Jung, Sigmund Freud e Rudolf Steiner.



O Visagismo acadêmico se dedica a estudar esses e tantos outros aspectos acerca desse e de outros diversos temas, para que o trabalho de consultoria de imagem do consultor visagista seja o mais preciso possível, atendendo às expectativas de seus clientes para que os mesmos consigam alcançar seus objetivos.

