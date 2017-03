Uso de suplementos alimentares faz mal para a saúde?

Apesar do uso comum de suplementos alimentares, especialmente entre os praticantes de atividades físicas, muitos ainda se perguntam se eles fazem mal para o organismo e se devem ou não usá-los. Especialistas esclarecem suas dúvidas:



Beatriz Tavares – Proprietária da loja Body Lab (RJ)

"Cada produto tem seu determinado objetivo e para isso precisam ser utilizados de maneira adequada. O Whey Protein, por exemplo, tão famoso para quem deseja ganho de massa muscular, é uma fonte de proteínas eficaz na cicatrização e, portanto, muito indicado em pós-operatório".



Dr. Marcelo Siqueira – Dentista especialista em prótese e estética

"Qualquer suplemento alimentar em pó, que na maioria deles possuem grande quantidade de corantes artificiais, pode levar a manchar os dentes quando usados constantemente. Muito comum também são os casos de pigmentação dentária por suplementos a base de sulfato ferroso. Além das pigmentações, outro problema que existe é quando o suplemento contém açúcares, que associado à uma má higienização, contribui para o aparecimento de cáries".



Roberta Gabriel – Personal Gestante



"Cada vez mais as mulheres se preocupam com os resultados e desempenho nos treinos, mesmo sendo atletas amadoras e quando surge o desejo de engravidar surgirem várias dúvidas e uma delas é se devem continuar fazendo uso regular de suplementos alimentares para ganho de massa muscular e termogênicos para dar mais disposição na hora que bate o cansaço e acelerar o metabolismo auxiliando na queima de gordura. Um movimento que vejo habitualmente em mulheres treinadas e que me deixa preocupada em relação á saúde física e emocional dessas mulheres e bebês é que como não "aceitam" as mudanças no estilo de treino e a "proibição" no uso dos suplementos, sentindo dificuldade em manter a disposição sem o uso dos pré-treinos preferem abandonar a atividade física e se libertam das "dietas", exercícios, tudo que sempre fizeram motivadas pela "ditadura da beleza" , o que resulta num movimento desequilibrado com ganho de peso excessivo, que muitas vezes ultrapassa os 20kg na gravidez, uma baixa autoestima que consequentemente leva à uma depressão pós-parto que leva à uma amamentação ineficiente gerando um ciclo doentio e nada saudável. A atividade física para mulheres em idade fértil deve ser orientada para uma futura gravidez, por mais que você não pense nessa possibilidade nesse momento".



Vitor Avanti – Hair Stylist



"Em geral, os suplementos alimentares ricos em vitaminas e antioxidantes, como o complexo B, vitaminas A, C, D, E, ômega-3, coenzima Q10 e licopeno, aminoácidos e proteínas, como a cistina e a queratina, e oligoelementos, como ferro, zinco e o silício orgânico são ótimos para o cabelo, pois esses princípios ajudam a recuperar a fibra capilar, deixando os cabelos mais sedosos e bonitos".



Tatiane Galhanone, esteticista e cosmetóloga da Clínica Benesse



"A escolha da suplementação deve ser sempre acompanhada da orientação profissional para que seja indicado o melhor tipo para cada organismo, pois a maioria dos suplementos pode levar à alterações na pele. O whey protein, por exemplo, composto pela proteína do soro do leite, aumenta a liberação de insulina pelo organismo e, consequentemente, a produção da proteína IGF-1, que estimula a produção da glândula sebácea, levando ao surgimento de cravos e espinhas".



Claro que nenhum produto faz milagre e para adotar um estilo de vida saudável, é preciso que haja mudanças de hábitos, como reeducação alimentar e rotina de exercícios físicos para alcançar os resultados desejados. O importante é não ser guiado por quem não conhece seu organismo e sua rotina, buscar orientação profissional e entender que um suplemento pode ser um recurso útil para o seu dia a dia.