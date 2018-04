A utilização da radiofrequência para acabar com a celulite, estrias e gordura localizada

Os pneuzinhos, estrias e os furos na pele detonam com a autoestima das mulheres, mas a boa notícia é que o mercado da estética está em constante evolução para lançar inovações que ajudam a combater e até mesmo eliminar esses problemas.

Uma dessas inovações é a radiofrequência, que promove um efeito imediato e outro tardio: primeiramente a radiofrequência vai causar a contração das fibras de colágeno e elastina, gerando um efeito "lifting" e entre 14 a 21 dias após a aplicação, vai acontecer a neocolagênase, que é uma estimulação do fibroblasto para maior produção de colágeno e assim formar novas fibras, melhorando o aspecto da pele. Como resultado, há uma pele mais hidratada, e mais firme.



Como é feito o procedimento?

O aparelho de radiofrequência eleva a temperatura da pele, que pode chegar até 42 graus, entretanto, não é possível ver ao olho nu essas alterações na pele no momento do procedimento, mas o calor é sentido, pois serve para contrair o colágeno e aumentar a produção de fibras que dão maior sustentação a pele.

O aumento da temperatura também serve para romper as membranas das células de gordura fazendo com que sejam eliminadas pelo corpo.

Os resultados do tratamento podem ser vistos logo após a primeira sessão, mas os resultados são progressivos, quanto mais sessões forem feitas, melhores serão os resultados. A indicação do número de sessões é dada pelo profissional responsável.



Contra indicações

Essa técnica não é indicada para grávidas, portadores de câncer, doenças circulatórias e problemas com coagulação. Além disso, usuárias de implantes metálicos, inclusive o DIU devem falar com o médico antes do tratamento.



A empresa HS Med, especialista na comercialização de aparelhos de estética e fisioterapia, salienta que o equipamento deve ser manipulado por profissionais treinados. É importante que o consumidor se interesse em saber quem fará o procedimento e qual é a marca do aparelho que será usado, pois a radiofrequência pode causar queimaduras na pele, caso o tratamento for mal administrado. É recomendável sempre conferir se o equipamento utilizado possui registro na Anvisa.



Resultados duradouros

A radiofrequência pode diminuir a gordura localizada, estrias e celulite, entretanto, os resultados podem variar de pessoa para pessoa, vai depender do tamanho da área a ser tratada e dos esforços aplicados pelo paciente como alimentação saudável e atividade física.



O fato é que o tratamento com aparelhos de radiofrequência mostrou resultados animadores e duradouros. As mulheres que submetem ao procedimento reduzem em média 4 centímetros nas medidas por sessão, ou seja a gordura localizada é eliminada, enquanto que a celulite e as estrias apresentam uma melhora depois de 2 meses de tratamento.



Os resultados são progressivos e duradouros. "É motivo para comemorar, pois é mais um grande avanço da indústria da estética", salienta o especialista da empresa HS Med.

Fonte: HS Med





















Website: http://www.hsmed.com.br