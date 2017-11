Como utilizar a gamificação para trabalhar com microinfluenciadores

Duas grandes tendências da nova era da Comunicação são o Marketing de Experiências e o Marketing de Microinfluenciadores.

As pessoas estão sedentas por experiências, principalmente aquelas compartilháveis nas redes. E desde as embalagens até as ações promocionais se transformaram radicalmente para atender essa demanda.

Os microinfluenciadores, por sua vez, que são criadores de conteúdo com até 100.000 seguidores e altas taxas de engajamento, são a nova febre das redes.



Que tal unir a força dessas duas tendências em uma grande plataforma de construção de marca? Isso já é possível com o LOUDER.

Ele conecta o Marketing de Experiências com Microinfluenciadores em uma plataforma disponível para desktop e mobile.

O sistema possui a praticidade e todas as funcionalidades que você precisa para gerenciar programas de microinfluenciadores e bombar nas redes.



A gamificação é aplicada nessa relação de troca entre os microinfluenciadores e a sua empresa. Os lovers da sua marca fazem posts legítimos e criativos sobre seus produtos e são recompensados com experiências exclusivas.

Essas experiências geram assuntos para que eles produzam ainda mais conteúdo e, consequentemente, sejam recompensados novamente.

O ciclo em prol da construção de marca não para.



Os influenciadores também são classificados em um ranking de acordo com os posts de divulgação que fazem.

Assim como em um game, eles disputam pela melhor posição e resgatam na plataforma as premiações com os pontos conquistados.



O LOUDER ainda disponibiliza um concierge para intermediar o relacionamento entre os influenciadores e a empresa.

Além de estar em constante contato com os criadores de conteúdo, esse profissional incentiva as postagens e garante o sucesso do programa de influenciadores.



Fique mais próximo do seu público alvo com o LOUDER.

Agende uma demonstração com a nossa equipe.



Website: http://www.mylouder.com