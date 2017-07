Vacuoterapia: um aliado no combate a celulite

Nove em cada dez mulheres tem ou terão celulite ao longo da vida. Esta estatística alarmante é um pesadelo, e combate-la é o sonho feminino. Existem diversos tratamentos que prometem acabar com este mal, mas é preciso compreender o método mais eficaz para o seu tipo de celulite.



A celulite é uma afecção que possui múltiplos fatores e há diversas causas que induzem o aspecto "casca de laranja". Uma dieta alimentar inadequada, sedentarismo e características genéticas são alguns deles.



Os pesquisadores vêm se dedicando a entender esta patologia, desenvolvendo técnicas de avaliação e terapias. Um método de tratamento tradicional e eficaz é a vacuoterapia (ou endermologia), por apresentar resultados satisfatórios e que demandam pouco investimento.



Este é um procedimento que permite o tratamento da celulite através de pressão negativa por meio de ventosas de diferentes formatos e diâmetros. De forma mecânica, os movimentos de sucção são capazes de realinhar as fibras elásticas e promover a movimentação dos líquidos estagnados, reativando o metabolismo local.



A consultora científica Patrícia Lopez diz que "a vacuoterapia permite tratar a celulite em diversas áreas do corpo, como a região abdominal, braços, pernas e glúteo. O método contribui com a melhora da função linfática e ainda, quando utilizado com os parâmetros adequados, estimula a produção de colágeno e elastina, eliminando a flacidez".



O Dermo Crystal da HTM é um equipamento de vacuoterapia com emissão contínua e pulsada, que possibilita o tratamento de diferentes graus da celulite. Além disso, ainda é possível realizar protocolos para remodelamento corporal, fibrose e procedimentos pré e pós-operatório.



São indicadas em média de 10 a 20 sessões para esta afecção. Este processo pode variar, dependendo do grau de incidência e indicação profissional.



