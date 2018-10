Valorização dos profissionais de estética é essencial para BIOAGE e Renata França

A BIOAGE, empresa líder no mercado de produtos para estética profissional, e a empresária e massoterapeuta Renata França firmaram uma recente parceria exclusiva para distribuição do Creme Corporal Renata França. Porém, mais do que a disponibilização do produto em todo o território nacional, essa associação é fundamentada na valorização dos profissionais e no crescimento do mercado de estética no Brasil.



De acordo com o diretor comercial da BIOAGE, Luiz Felipe Sant"Anna, a distribuição do Creme Corporal Renata França em todos os showrooms da marca vai facilitar seu acesso não apenas às terapeutas habilitadas do Método Renata França, mas também a outros profissionais de estética que são clientes Bioage.



Para Renata, a parceria contribui para fortalecer o mercado nacional de estética e valorizar o profissional desse segmento, da mesma forma que os cursos do Método Renata França vêm promovendo uma revolução no mercado da massagem. "São duas marcas com propostas muito similares na questão do reconhecimento dos profissionais, em proporcionar oportunidades para que as pessoas cresçam e mudem suas vidas", comenta.



O diretor comercial da BIOAGE reforça que a empresa atua para munir os profissionais da estética com informações, técnicas e boas práticas. "Conhecendo mais da história da Renata, entendemos que ela é o personagem principal na valorização do profissional da massagem. Uma história de sucesso que inspira e que transforma tantas vidas, por isso os nossos objetivos se encontram na intenção de fazer o mercado nacional da estética crescer", finaliza Luiz Felipe.



Sobre o Grupo SPA Renata França

Criadora dos exclusivos métodos Miracle Touch e Miracle Face, a empresária e massoterapeuta Renata França está à frente do SPA Renata França, instalado em São Paulo e onde ela recebe clientes e amigos, incluindo personalidades e formadores de opinião.



A empresária, nascida em Ilhéus (BA), percorre o Brasil promovendo cursos do Método Renata França, em que habilita massoterapeutas com suas técnicas exclusivas de resultados imediatos. Assim, ela promove uma verdadeira revolução no mercado da estética corporal. Já são mais de 5 mil profissionais habilitados que atuam em todos os Estados do Brasil e em mais de 20 países. Somente a seção "Encontre sua Terapeuta" no site www.sparenatafranca.com soma mais de 40 mil visitas todos os meses.



Já o perfil do Instagram @renatafrancaa e a #metodorenatafranca alcançam mais de 1,5 milhão de impressões todas as semanas.



O SPA Renata França fica na alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 - Jardim América - São Paulo (SP). Aberto de segunda a quinta-feira, das 8h às 21h, sexta-feira das 8h às 17h30, e domingo, das 10h às 18h. Aos sábados, o SPA é fechado. Telefone: (11) 3062-0120



Informações sobre cursos: (11) 99130-3441 ou (11) 99131-1007 ou sparenatafranca.com



Sobre a BIOAGE



A BIOAGE atua há 18 anos no mercado de dermocosméticos, com foco na excelência de produtos faciais e corporais destinados ao atendimento de estética profissional. A empresa investe diariamente em inovação e tecnologia, com uma equipe de pesquisa e desenvolvimento especializada em cosmetologia que utiliza ativos biotecnológicos com princípios ativos patenteados nos principais laboratórios do mundo.



A BIOAGE é a única empresa nacional de seu segmento que possui presença em todo o território nacional, com uma rede de 50 franqueados, sendo 30 showrooms instalados nas principais capitais e grandes cidades do País. Além disso, exporta seus produtos para mais de 15 países, incluindo Portugal, Itália, Estados Unidos, Líbano, Hong Kong, Panamá e Costa Rica.



Atualmente, a marca produz 250 itens das linhas para tratamentos corporais e faciais, tanto para uso profissional como homecare.





