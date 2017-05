Valorize o decote com o sutiã Power Bojo

Encontrar o sutiã ideal, que valorize o decote, é uma tarefa complicada para a maior parte das mulheres. A lutestil pensando nisso desenvolveu o modelo Power Bojo, uma peça indicada para a mulher que busca a valorização do decote, pois aumenta o tamanho dos seios em até duas vezes.



De acordo com Catia Disiderio, Assistente de estilo do Grupo Lutestil, fabricante da marca LUT moda íntima feminina, o Power Bojo é desenvolvido para ajudar a elevar o volume dos seios, além de valorizar o decote. "Qualquer que seja o seu corpo, decote e ocasião, a linha Power Bojo aumenta em até duas vezes os seios e valoriza de forma natural e confortável esta região do corpo", revela.



A assistente ainda ressalta, que o modelo foi criado pensando nas possibilidades de diversificar, feito com alças ajustáveis em duas opções: regatinha e costas nadador, que amplia o look.



Mas, será que as mulheres estão aderindo sem restrições a tendência do modelo Power Bojo? A publicitária Solange Felipe, afirma que "Sim, o Power Bojo, trouxe mais sustentação para os meus seios. De fato, ele aumenta e valoriza os seios, de forma confortável, mas sem perder a sensualidade. "



A publicitária ainda dá algumas dicas de cores que costuma se usar. "Roxo, Preto, Vermelho e Nude, são algumas cores que uso. Sempre que estou conversando com algumas amigas e o assunto é esse, eu indico essas cores, pois a maioria das cores são quentes e combinam com vários looks", finaliza.



Sobre a Lutestil

Há 35 anos no mercado de moda íntima feminina, a Lutestil é uma importante marca que atende os maiores magazines do país e lojas de todo o Brasil, a empresa conta com uma equipe capaz de conhecer o produto e o processo produtivo "Saber a características do seu produto e Saber o que pode e o que não pode ser produzido."