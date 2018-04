A nova válvula de agulha xQR41V da Nordson EFD é a tecnologia mais recente de dispensadores

http://www.w3.org/1999/xhtml">http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordsonefd.com%2F&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=A+Nordson+EFD&index=1&md5=58789cabf11c46acd953bf52f105c225" rel="nofollow" target="_blank">A

Nordson EFD, uma empresa da Nordson (NASDAQ: http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordson.com%2Fen-us%2Fabout-nordson%2Finvestors%2Fpages%2Fdefault.aspx&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=NDSN&index=2&md5=4ea79cfcf43898e78cb7394ada34d25f" rel="nofollow" target="_blank">NDSN),

a maior fabricante de sistemas de dispensadores de precisão para

fluidos, apresenta a válvula de agulha da série xQR41V. A válvula tem

fator de forma 60% menor do que as válvulas padrão e apresenta um design

cambiável e modular que permite maior personalização e controle do

processo, além de um fecho de Liberação Rápida (Quick Release - QR) com

patente pendente para substituir peças molhadas em segundos. A nova

válvula expande oportunidades de negócios para várias aplicações e

indústrias, em especial de atividades eletrônicas, automotivas, médicas

e indústria em geral.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui:

https://www.businesswire.com/news/home/20180403005849/pt/" rel="nofollow" target="_blank">https://www.businesswire.com/news/home/20180403005849/pt/



http://mms.businesswire.com/media/20180403005849/pt/573719/4/EV-xQR41V__Bonding-UV_Material_on_Medical_Device-2-LR.jpg"> http://www.w3.org/1999/xhtml">http://mms.businesswire.com/media/20180403005849/pt/573719/4/EV-xQR41V__Bonding-UV_Material_on_Medical_Device-2-LR.jpg"> Use Nordson EFD's new xQR41V needle valve to dispense exact, repeatable amounts of UV-cure adhesives to bond components in medical applications. (Photo: Business Wire).

http://www.w3.org/1999/xhtml">

Com um perfil pequeno de 64 mm de comprimento x 23,7 mm de diâmetro, os

operadores podem montar várias http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordsonefd.com%2Fxqr41v&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=v%C3%A1lvulas+de+agulha+xQR41V&index=3&md5=c71112cc66bce582fec89c3bf9048ad6" rel="nofollow" target="_blank">válvulas

de agulha xQR41V próximas umas das outras para obter um resultado

melhor por lote. Ideal para processos de montagem automatizada, o fator

de forma menor facilita a dispensa em espaços apertados e em ângulos

mais complexos. Isso também resulta em um caminho molhado menor que, por

sua vez, resulta em menor volume de fluido retido, o que minimiza os

resíduos de fluido.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

O design da xQR41V permite o uso com todas as http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordson.com%2Fen%2Fdivisions%2Fefd%2Fproducts%2Fdispense-tips&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=ponteiras+de+dispensadores+da+Nordson+EFD&index=4&md5=76a4ddc49c04ef247faeaf5e32ed10b7" rel="nofollow" target="_blank">ponteiras

de dispensadores da Nordson EFD, incluindo ponteiras de uso geral e

SmoothFlow™ cônicas. Sua capacidade de modulação permite a configuração

com um http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordson.com%2Fen%2Fdivisions%2Fefd%2Fproducts%2Faccessories-kits-and-auxiliary-equipment%2Fbackpack-valve-actuator&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=atuador+de+v%C3%A1lvula+BackPack%E2%84%A2&index=5&md5=07a91db31e786023ce07a1049521e7d4" rel="nofollow" target="_blank">atuador

de válvula BackPack™ ou um bloqueio de montagem de perfil baixo ou

ainda acessórios de entrada direta de fluido e 90º para que os

operadores possam ajustar a válvula para atender a diferentes requisitos

de aplicação. O atuador BackPack permite ciclos de alta velocidade que

excedem 60-80Hz. As peças modulares estão disponíveis pré-instaladas em

novas válvulas ou podem ser adquiridas separadamente para retroajuste em

válvulas existentes.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

"Investimos muitos recursos e pessoal no design da válvula de agulha

xQR41V", afirmou Claude Bergeron, gerente da linha de produtos -

válvulas, Nordson EFD. "Ela foi criada para oferecer precisão e

capacidade de repetição excepcionais pelas quais as válvulas de

dispensadores da EFD são conhecidas, bem como versatilidade de uso com

uma ampla gama de viscosidades de fluido e requisitos de aplicação."



http://www.w3.org/1999/xhtml">

Junto com o tamanho 60% menor e o fecho de QR, que reduz o tempo de

inatividade para manutenção para http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXAkAeG6AXAY%26index%3D3%26list%3DPL7413E44EFCBDEB53&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=menos+de+dois+minutos&index=6&md5=3e3e2c99417be809ef4d1b9526e42f14" rel="nofollow" target="_blank">menos

de dois minutos, a xQR41V é a tecnologia mais recente de

dispensadores de precisão.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

Para obter mais informações, visite a Nordson EFD pelo link http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordsonefd.com%2FxQR41V&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=nordsonefd.com%2FxQR41V&index=7&md5=20672766e03c0850d12613f3315a6166" rel="nofollow" target="_blank">nordsonefd.com/xQR41V,

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNordsonEFD&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=facebook.com%2FNordsonEFD&index=8&md5=cbfaccec63e6d47ab8cf43645126cf31" rel="nofollow" target="_blank">facebook.com/NordsonEFD ou

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fnordson-efd&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=linkedin.com%2Fcompany%2Fnordson-efd&index=9&md5=35a8da093981592ca270b5bfa3d4c38b" rel="nofollow" target="_blank">linkedin.com/company/nordson-efd,

envie um e-mail para info@nordsonefd.com" rel="nofollow" target="_blank">info@nordsonefd.com

ou ligue para +1 401.431.7000 ou 800.556.3484.



http://www.w3.org/1999/xhtml">Acerca de Nordson EFD

http://www.w3.org/1999/xhtml">

Nordson EFD desenha e fabrica http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordson.com%2Fpt-BR%2Fdivisions%2Fefd%2Fproducts%2Ffluid-dispensing-systems&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=sistemas+precisos+de+dosifica%C3%A7%C3%A3o+de+fluidos&index=10&md5=3f8616ee78cc1c65740174e1f2777908" target="_blank">sistemas

precisos de dosificação de fluidos para processos em mesas e linhas

de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar

a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem

em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosificação EFD ajudam as

empresas de uma ampla variedade de industrias , ao aumentar a sua

produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção

.Outras possibilidades de dosificação de fluidos incluem http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordson.com%2Fpt-BR%2Fdivisions%2Fefd%2Fproducts%2Fsyringe-barrels-and-cartridges&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=seringas+e+cartuchos&index=11&md5=1dd3e21da9165b90f0abefecc32638be" target="_blank">seringas

e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois

componentes ,juntamente com uma ampla variedades de acessórios ,

acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos,

biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação

de http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordson.com%2Fpt-BR%2Fdivisions%2Fefd%2Fproducts%2Fsolder-paste&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=pastas+de+soldadura&index=12&md5=4617476e7fe3f4466b229378b6fb66e4" target="_blank">pastas

de soldadura especiais para aplicações de dosificação e impressão na

industria eletrónica.



http://www.w3.org/1999/xhtml">Acerca de Nordson Corporation

http://www.w3.org/1999/xhtml">

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas

diferenciados que se utilizam para a dosificação e processamento de

adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o

manuseio de fluidos, as probas e inspeção de qualidade, assim como para

o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma

ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível

mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de

consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens,

os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a

energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de

produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a

companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países.

Visite a Nordson na web em http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.nordson.com%2Fen&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=www.nordson.com&index=13&md5=2cb222fa5c2b72ab8dd8f4abbae9bc78" target="_blank">www.nordson.com,

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNordson_Corp&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=twitter.com%2FNordson_Corp&index=14&md5=36fb55f9674bcdacda0e6030b294ed41" target="_blank">twitter.com/Nordson_Corp

ou http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnordson&esheet=51521100&newsitemid=20180403005849&lan=pt-BR&anchor=www.facebook.com%2Fnordson&index=15&md5=72297cf0f6d18327b33ea7863f3164ee" target="_blank">www.facebook.com/nordson.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

http://www.w3.org/1999/xhtml"> http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20180403005849r1&sid=54681&distro=ftp">

http://www.w3.org/1999/xhtml">Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180403005849/pt/" target="_blank">https://www.businesswire.com/news/home/20180403005849/pt/

Natalie Tomasso, +1-401-431-7173 (EUA)Especialistade comunicações de marketing Natalie.Tomasso@nordsonefd.com " > Natalie.Tomasso@nordsonefd.com ouNordsonEFDGlobalNatalie Tomasso, +1-401-431-7173 natalie.tomasso@nordsonefd.com " > natalie.tomasso@nordsonefd.com ouEuropa+44(0) 1582 666334 europe@nordsonefd.com " > europe@nordsonefd.com ouChina+86(21) 3866 9006 china@nordsonefd.com " > china@nordsonefd.com ouJapão+81(03) 5762 2760 japan@nordsonefd.com " > japan@nordsonefd.com ouSEAsia+656796 9522 sin-mal@nordsonefd.com " > sin-mal@nordsonefd.com ouÍndia+9180 4021 3600 india@nordsonefd.com " > india@nordsonefd.com http://www.businesswire.com/portal/site/home/ ' target='_blank'>BUSINESS WIRE