Vantagens das joias de prata

As joias de prata carregam sempre intensa beleza e qualidade, além disso, não saem de moda. No que diz respeito ao atributo técnico, a prata é um metal macio que tem a capacidade de resistir ao desgaste e ao tempo. A maioria das joias de prata são produzidas com prata esterlina (92,5%) formando uma liga (7,5%) com adição de outros metais (geralmente o cobre). Essa substância faz com que a prata seja não só de qualidade, mas também muito bonita. O ródio também é adicionado para proporcionar o acabamento com aparência mais escura.



Mais uma grande vantagem das joias de prata é que elas englobam os mais variados tipos de acessórios: brincos, colares, pulseiras, anéis, alianças de compromisso e broches. Toda essa variedade se adequa a homens e mulheres de diferentes estilos e idades. A prata também é muito comum no cenário da moda, designers de joia e estilistas sempre mostram inovações das joias de prata nos mais famosos desfiles do mundo; incluindo New York Fashion Week, Semana de Moda de Paris, São Paulo Fashion Week, entre outros.



Ainda se tratando do assunto moda, as joias de prata estão sempre em alta, não deixam de ser tendência. Essa característica se deve ao fato da possibilidade de adaptação da prata. O tempo passa, o padrão e os traços de estilo e de comportamento também se transformam e a prata acompanha essas mutações. O visual dos acessórios tem possibilidade de combinação com todos os looks de roupas e sapatos, dos formais aos mais livres.



Para que as joias de prata possam durar muitos anos, são necessários alguns cuidados na manutenção delas. Deve-se evitar o contato da joia com perfume, água clorada ou salgada e produtos de limpeza doméstica – eles podem danificar ou manchar as joias de prata aos poucos. A higiene da prata também é essencial, a forma correta de fazê-la é usando um pano macio ou um pedaço de algodão levemente umedecido com líquidos específicos de limpeza da prata e um agente anti-tarnish. O pano e o produto devem ser esfregados com cuidado nas joias de prata, assim, polindo-as. O acabamento precisa ser feito com uma flanela macia, limpa e seca.



