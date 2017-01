Vasos de murano da Tânia Bulhões para enfeitar de um belo modo

Todos os produtos que levam a assinatura Tania Bulhões são criados, desenhados e desenvolvidos pela marca, e produzidos em parceria com os melhores fabricantes e experts no Brasil e no mundo. A seleção de muranos da marca é produzida artesanalmente na Itália, seguindo as mais tradicionais técnicas de feitio, datadas do século XIV. Feito à mão por famílias de vidreiros, as peças são sopradas e ganham formas e cores em fornos que beiram os 1.500/2.000ºc.



Sempre únicas, cada criação vai além de um mero objeto decorativo. Vasos e centros de mesa vêm em formatos, cores e acabamentos diferentes se revelam verdadeiras obras de arte. Atemporais e elegantíssimos, vão da mesa ao lavabo, imprimindo modernidade e personalidade a qualquer ambiente.



Um dos protagonistas no mix de produtos desenvolvidos na Itália: o Vaso Jade Tania Bulhões tem a forma inspirada nas pedras de jade, e ainda traz aplicações de pó de ouro 18K em um processo totalmente artesanal e original. A peça imprime personalidade a qualquer ambiente, e pode ser usado à mesa, em pares ou trios, com flores e plantas ou em bancadas e estantes.



Outro destaque fica por conta do Vaso Caravela Tania Bulhões, inspirado na beleza da vida marinha e ilustrações do biólogo, naturalista e filósofo alemão Ernst Haeckel. A peça traz todo o charme e sofisticação do trabalho moldado à mão com cores e formas lúdicas. O resultado remete a exuberância das águas vivas (também conhecidas como medusas) caravelas portuguesas, arraias, crustáceos e corais.



Com valores a partir de R$890,00, a marca apresenta ao todo mais de 60 categorias diferentes, à venda nas lojas Tania Bulhões e pelo e-commerce próprio da marca com entregas para todo o Brasil.



Sobre a Marca Tania Bulhões



Tania Bulhões, mineira da tradicional cidade de Uberaba, Minas Gerais, cresceu entre o campo, com os cheiros de mato, flores, fruta, erva e tachos de doces, e a cidade, com a arquitetura da colonização portuguesa e a influência da missão francesa no Brasil.



Guarda na alma a personalidade de artista e o estilo clássico, contemporâneo e casual que apresenta hoje de uma forma naturalmente sofisticada e simplesmente brasileira através de coleções de aparelhos de jantar, acessórios e talheres de prata, perfumaria exclusiva e tudo o que resume a mesa posta. Paixão pelo que faz e a preocupação de sempre entregar o melhor sempre moveu a alma empreendedora da artista.

Website: http://www.taniabulhoes.com.br/