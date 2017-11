Veganismo: como ser vegano fora de casa?

Mais do que opção nutricional, ser vegano é um estilo de vida adotado cada vez mais por pessoas do mundo todo, inclusive os brasileiros. Um dos principais obstáculos de quem escolhe este caminho é comer fora de casa. A falta de opção no cardápio dos restaurantes ainda é um ponto chave que faz um vegano optar por levar de casa sua refeição. A boa notícia é que é possível sim ter uma refeição saudável com seus amigos em restaurantes comuns.



A nutricionista da LC Restaurantes, Vanessa Caluete, destaca que, como qualquer outra opção de alimentação, a preocupação com o valor nutricional da refeição é a mesma para um vegano. No prato tem que ter legumes, verduras e frutas; alimentos fontes de carboidratos; gorduras saudáveis e proteínas. O que muda será a fonte proteica. "Para pessoas veganas, o consumo de proteína é por fonte vegetal. Ou seja, alimentos verde-escuro (brócolis, couve), feijão, lentilha, ervilha, grão de bico ou até mesmo proteína de soja. Atualmente, segundo estudos, não há problemas nesta opção alimentar. Acaba sendo uma opção mais saudável e consciente", acrescenta.



De acordo com Vanessa, o que pode acontecer com alguns veganos é a deficiência de vitamina B12, fonte exclusiva da proteína animal. Neste caso, a orientação é fazer reposição através de suplementação, consultando sempre um nutricionista.



Para empresas com uma grande quantidade de veganos ou até mesmo com restrição alimentar, uma boa opção dentro da LC Restaurantes é o serviço "Sabor Brasil". Oferecendo diversidade gastronômica e de sabores, uma das alternativas é a linha "Sabor do Chef", com pratos tradicionais da culinária brasileira, mas com preparo único como opções mais leves onde muitas vezes são colocadas preparações com proteína de soja ou ricota, visando atender o público vegano e vegetariano. "Muitas unidades têm pensado neste público e solicitam opções com mais frequência", enfatiza Vanessa.



Na hora das escolhas do self service, a dica é fazer um prato bem variado e colorido: arroz integral, leguminosas, verduras cruas e cozidas, fugindo das preparações fritas e gordurosas. Desta forma já terá um bom prato.



Sobre a LC Restaurantes

A empresa com sede em São Paulo nasceu em 1989 de uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar, e atualmente possui mais de 250 unidades em todo país, oferecendo uma alimentação nutritiva e balanceada para empresas dos mais diversos portes e seguimentos. Por dia, já são mais de 125 mil serviços, atendendo 100 mil pessoas.



Os níveis de satisfação do consumidor da alimentação da LC são acima dos 90%, e a empresa se destaca no mercado pelos seus diferenciais, ao oferecer aos clientes projetos de ambientação para seus restaurantes e cardápio personalizado, pensando na rotina dos funcionários e também em qualidade de vida com produtividade. Além disso, é a única do ramo que possui um departamento específico de gastronomia, proporcionando assim refeições balanceadas, nutritivas e saborosas.

Com um projeto único de sustentabilidade que garantiu à marca o selo "Carbon Free" e um programa de conscientização de consumo, focado em reduzir desperdícios, a LC Restaurantes sai na frente quando o assunto é preocupação com o meio ambiente. Outros certificados que comprovam a qualidade da LC Restaurantes são a ISO 9001:2008.



