Veja os cuidados que devemos ter com a alimentação no verão

Ainda temos algumas semanas de bastante calor, por isso é preciso ficar atendo com os cuidados com a saúde nessa época, como por exemplo a hidratação. Durante o verão é essencial se hidratar, segundo a nutricionista Aline de Andrade as altas temperaturas fazem com que o organismo perca mais líquido, por isso é fundamental se hidratar tomando bastante água e água de coco.



É recomendado também a ingestão de frutas da época como abacaxi, laranja, mamão, maracujá, melancia e uva. "São frutas ricas em vitamina C e antioxidantes, são ricas de água também que ajudam o organismo a se hidratar", comenta a nutricionista .



É importante nessa época ficar atento à higiene do local onde será feito as refeições, para evitar uma possível intoxicação alimentar. Com aumento das temperaturas facilita a proliferação de bactérias nos alimentos, que, se não forem bem preparados, podem trazer sérios riscos à saúde.



Nessa época em que as pessoas costumam ir à praia o cuidado tem que ser redobrado com o consumo de produtos vendidos pelos ambulantes. Outra dica para não correr riscos de intoxicação e se manter hidratado na hora de ir à praia, é levar alimentos de fácil consumo, como sanduíches, frutas e sucos naturais. Tudo feito em casa. Leve esses alimentos bem armazenados em uma bolsa térmica com gelo. Assim você vai conseguir aproveitar a praia sem descuidar da sua saúde, lembra a nutricionista.





Website: http://www.alinedeandrade.com.br/