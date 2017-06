Veja dicas de um especialista de como calcular o preço de uma cirurgia plástica

O fator mais importante na tomada de decisão em realizar uma cirurgia plástica além do financeiro é a confiança no cirurgião plástico, ou seja, o quanto ele é experiente e especializado no assunto.



Pensando nisso o experiente e renomado cirurgião plástico de Mato Grosso, Dr. Sergio Evangelista membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia e membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, destaca que o custo total de uma cirurgia plástica, sendo ela estética ou reparadora é a soma de vários fatores, como, a conta hospitalar ( todo aparato dentro do centro cirúrgico), honorário com equipe médica, honorário do anestesista, internação, medicações, cuidados pós-operatório que normalmente acontecem durantes 30 dias e retornos com o médico cirurgião.



A resolução do CFM nº 1.836/2008, determina que cabe ao médico, após os procedimentos de diagnóstico e indicação terapêutica, estabelecer o valor e modo de cobrança de seus honorários, observando o contido no Código de Ética Médica, referente à remuneração profissional.



Para Sergio Evangelista o mais importante é a segurança do paciente, pois para obter resultados seguros e satisfatórios outros itens de extrema importância são os cuidados pré-operatórios que envolvem exames laboratoriais, alguns de imagem dependendo da cirurgia, avaliação cardiológica e consulta pré-anestésica com o médico anestesista, os cuidados envolvidos no pós-operatório.



Evangelista cita que no Hospital Cândido Portinari onde atua com sua equipe, é padrão para todas as cirurgias o uso de malhas cirúrgicas, sessões de pós-operatório com equipe especializada de enfermeira e fisioterapeuta além do mesmo ser supervisionado por ele. Dr. Sergio Evangelista criou essa forma de tratamento de pós-operatório dentro da sua clínica a 16 anos atrás na cidade de Sorriso e há 05 anos em seu hospital o setor passou por melhorias agregando ainda mais valor nos resultados e isso é muito importante, - por isso não abrimos mão desse acompanhamento especializado.



Por determinação expressa em Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) e ainda pelo regime interno da SBCP, fica proibida a divulgação de preços de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos em sites na internet.



As palavras do Dr. Sergio Evangelista é que a transparência na negociação é imprescindível para não trazer surpresas ou despesas que estavam fora do seu orçamento, pensando nisso no Hospital Cândido Portinari o paciente tem a sua disposição uma equipe administrativa, treinada para informar o paciente de todos os itens que compõe o investimento, sendo que para uma prévia de valores, uma estimativa de custos, basta entrar em contato e agendar uma consultoria.



Lembrando que o orçamento final só pode ser informado após a avaliação presencial com o médico cirurgião plástico pois é após a consulta que será determinado o que será realizado.



A sua parceria com o cirurgião plástico não acaba quando termina a cirurgia, escolha uma equipe séria e competente para cuidar de você.



