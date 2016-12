Veja algumas dicas para perder a gordura da barriga

A gordura na barriga é um incômodo tanto para homens quanto para mulheres. O acúmulo de gordura abdominal, além da questão estética, também é fator de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares, respiratórias e da diabetes. Portanto, perder a gordura da região da barriga é uma questão de saúde. Confira essas dicas e viva de forma mais saudável.



Beba mais chá



O consumo de água deve estar associado ao de chás. Os chás ajudam a eliminar as toxinas e ajudam no emagrecimento. O chá verde, por exemplo, possui catequinas que ajudam a secar a barriga. O chá da mistura de dente-de-leão com chapéu-de-couro e salsaparrilha são diuréticos e ajudam a eliminar o excesso de líquidos do corpo, eliminando o inchaço abdominal. Uma boa dica é adicionar 1 colher de café de pimenta caiena na água do chá para ajudar a acelerar o metabolismo e a queimar gordura rapidamente.



Faça exercícios



Os exercícios ajudam a melhorar o aspecto da barriga e a queimar gordura. Porém, lembre-se: apenas abdominais não são o suficiente para acabar com a barriguinha. A dica é combinar exercícios aeróbicos, como corrida ou pedalada, com musculação. Na corrida, o corpo gasta a gordura acumulada como fonte de energia. A musculação garante o crescimento dos músculos e a aceleração natural do metabolismo.



Mude a alimentação



A chave para comer bem é fracionar as refeições e investir em mais legumes, verduras, cereais integrais e frutas. É importante fazer pequenas refeições de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo e evitar picos de fome e beliscos. Incluir fibras em todas refeições é uma boa forma de sentir menos fome. É também muito importante evitar, sempre que possível, alimentos muito doces, gordurosos e industrializados.

A dieta certa para perder a barriga deve ser baseada em alimentos naturais como frutas, verduras e proteínas magras como carnes brancas ou tofu. Para acabar com a gordura na região abdominal, faça refeições regulares durante o dia, sempre respeitando as quantidades, evitando assim a produção exagerada de insulina e o aumento da massa gorda.



Regule o intestino



A alimentação rica em fibras ajuda a regular o intestino e a mantê-lo funcionando. A prisão de ventre, além de responsável pela sensação de inchaço e pela "barriga dura", também tem efeito no humor. Uma boa fonte de fibras são as sementes como chia, linhaça e gergelim. Adicione-as à sua dieta em saladas, sopas e massas.



Use termogênicos



Termogênicos naturais, como SlimCaps, são ideais para quem quer perder a gordura abdominal. A ação termogênica queima a gordura mais rapidamente por meio da aceleração do metabolismo e aumento da temperatura corporal.