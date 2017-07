Veja o passo a passo para a realização de uma Cirurgia Plástica

O Hospital Candido Portinari está alinhado com os melhores centros de referência nacional em serviços médicos em cirurgia plástica, tudo para promover segurança e garantir serviços de excelência.



Dr. Sergio Evangelista, cirurgião plástico e proprietário do hospital sempre muito exigente com os protocolos de segurança do paciente reforça sobre a necessidade de todos os procedimentos de atendimento ao paciente ter protocolo. – "Há no nosso Hospital um esforço contínuo de padronização dos processos de atendimento ao paciente para evitar falhas. Nossos profissionais recebem capacitação permanente nesse sentido. Os resultados são monitorados por meio de indicadores".



No H.C.P. trabalha-se com 204 POP´S, que são os protocolos operacionais padrão seguidos pela equipe e 19 Checklists .

Dr Sergio Evangelista diz: - "Trabalhamos de forma transparente buscando envolver o paciente nas ações relacionadas ao tratamento médico para que ele saiba o que é feito e também conheça e participe de forma ativa do processo". Por isso criamos esse breve descritivo a seguir, dividindo em etapas os atendimento, para que assim nossos pacientes entendam melhor o nosso trabalho.

Entenda agora como funcionam as etapas pré, intra e pós-operatória de uma cirurgia plástica aqui no Hospital Candido Portinari:



• ETAPA 1 - O primeiro contato é com a RECEPÇÃO, onde o paciente é recepcionado e enquanto aguarda atendimento é realizado o seu registro de dados pessoais e imagem, após é direcionado para consulta médica.



• ETAPA 2 - A CONSULTA, momento onde médico e paciente iniciam um relacionamento importante, o médico conhece o paciente e este, conhece os detalhes e possibilidades que envolvem a cirurgia desejada.

O fator mais importante na tomada de decisão em realizar uma cirurgia plástica é a confiança no cirurgião plástico, e o quanto ele é experiente e especializado no assunto.



• ETAPA 3 - Após a consulta o médico direciona o paciente para o setor de CONSULTORIA, aqui informa-se ao paciente todos os detalhes financeiros do investimento e as formas de pagamento. O setor trabalha de forma transparente para que o paciente se sinta bem informado e sem dúvidas.

Após a aprovação do investimento, o paciente programa, a data da cirurgia, recebe a solicitação dos exames e orientações pré-operatórias por escrito, e agora é informado sobre o andamento dos próximos cuidados e preparação para a cirurgia.



• A próxima etapa é com a EQUIPE DE PRÉ OPERATÓRIO, que prepara o paciente para a cirurgia.

Como é feito? Inicialmente nesta etapa, recebe-se os resultados dos exames laboratoriais e de imagem, identifica possíveis alterações nos resultados e se necessário direciona para o tratamento médico.

Estando os exames em conformidade, entrega-se ao paciente os termos de consentimentos com antecedência, para que o mesmo esteja ciente de todas as informações referente ao procedimento cirúrgico e também entrega-se o Manual de Cuidados Domiciliares Pós Cirúrgicos.

Ainda neste setor, segue-se um protocolo de 32 itens que são checados e deverão apresentar aptidão para que o paciente siga para a próxima etapa que antecede a cirurgia.

Padronizamos todas estas etapas objetivando a segurança do paciente criando assim barreiras com rigorosos cuidados para evitar complicações.



• A etapa 5 é a CONSULTA PRÉ-ANESTÉSICA onde o médico anestesista conhece o paciente com antecedência de no mínimo 7 dias da cirurgia, confere resultado de exames, decide o plano anestésico, informa sobre as condutas propostas para o ato anestésico e diante da aptidão finaliza com a liberação para a cirurgia.



• 6ª etapa - Novamente com a EQUIPE DE PRÉ-OPERATÓRIO é realizado o agendamento do retorno do paciente para a véspera da cirurgia, onde o cirurgião Dr. Sergio Evangelista realiza a marcação da região a ser operada, aproveitando para sanar possíveis dúvidas do paciente. Segundo Dr. Sergio Evangelista esse momento de ver o paciente na véspera e realizar a marcação faz parte de cumprir com os protocolos estabelecidos pois assim no dia seguinte a cirurgia inicia no horário padrão.



• Etapa 7 - Continuamos os cuidados e agora é no dia da cirurgia com a EQUIPE DO CENTRO CIRURGICO E INTERNAÇÃO.

Com a sala cirúrgica e as acomodações aonde paciente ficará internado já preparadas, a equipe de enfermeiras acolhe o paciente para a internação no apartamento, é feito a identificação formal e após já inicia-se o uso da manta térmica para se atingir a temperatura ideal para o procedimento. Em seguida realizam vários check list"s, que são protocolos de segurança que devem ser rigorosamente seguidos para a realização de uma cirurgia segura.

Sempre com horário padronizado, após a chegada da equipe médica o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico, dando início a cirurgia.



• Etapa 8 - Ao término da cirurgia o paciente vai para o apartamento acompanhado da equipe juntamente com médico anestesista.

Durante a INTERNAÇÃO o paciente recebe acompanhamento médico e dispõe da equipe de enfermagem em tempo integral e mantem-se monitorado por aparelho multiparâmetros que auxiliam no controle clínico.

Ainda internado o paciente recebe os primeiros cuidados da EQUIPE DE PÓS OPERATÓRIO.

Estando apto a receber alta, o paciente recebe todas as orientações pós-operatórias por escrito e é informado a data e horário do seu retorno. Continuamos cuidando de você.



• A etapa 9 é com a EQUIPE DE PÓS OPERATÓRIO que é composta por uma fisioterapeuta e uma enfermeira, devidamente treinadas para realizar os cuidados durante aproximadamente 30 dias após a cirurgia em uma sala específica para estes cuidados.

No tratamento pós-operatório o paciente recebe um mix de terapias que objetivam diminuir os incômodos da cirurgia, buscando a evolução adequada, melhorias aos resultados finais e satisfação acima de tudo. Dr. Sergio Evangelista acompanha os tratamentos de pós-operatórios de perto, sendo protocolo que a equipe do Pós-operatório comunique-o da presença da paciente na sala de cuidados para que a mesma seja examinada por ele.



Finalizamos informando que a nossa Missão é cuidar de pessoas, e todas as etapas que realizamos antes, durante e depois da sua cirurgia é objetivando oferecer serviços de excelência.



