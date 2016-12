Veja como é possível acabar com a barriga definitivamente

O famoso pneuzinho é um incômodo para muitas pessoas e é resultado de um estilo de vida sedentário e de uma alimentação pouco saudável. A gordura que se acumula na barriga, chamada gordura centralizada ou visceral é o tipo de gordura mais nociva ao organismo por ficar perto de alguns órgãos importantes, como o coração e é causadora de doenças cardiovasculares, as que mais matam no mundo.



Quando a gordura se concentra no tronco, os riscos de diabetes e hipertensão também são muito maiores. A gordura localizada no abdômen também pode causar problemas no fígado e assim aumentar a pressão e a desregular a taxa de açúcar no sangue.



Ou seja, ter um corpo no formato de "maçã" é mais preocupante para a saúde do que ter um corpo no formato "pera", quando a gordura é periférica e acumula-se nos braços, coxas e quadril. Algumas mudanças simples de hábitos podem ajudar a acabar com a gordura abdominal.



Mexa o corpo todo



Para acabar com a barriguinha, esqueça as abdominais. Um treino localizado não é a melhor forma de acabar com a gordura. Uma bateria de exercícios para o corpo inteiro é mais eficiente para queimar calorias e acabar com a gordura centralizada. Antes de se preocupar em fortalecer os músculos abdominais, é preciso que a camada de gordura centralizada diminua. Por isso, opte exercícios menos concentrado.



A postura incorreta também faz a barriguinha aparecer e a posição curvada é um perigo. Sempre que ficam nessa posição, os músculos do abdômen relaxam e perdem tonicidade. Para quem passa muito tempo do dia sentado, uma dica é manter os pés apoiados no chão, em um ângulo reto em relação aos joelhos, encostar as costas no suporte da cadeira, e prestar atenção para que essa postura permaneça.



De olho na alimentação



Não adianta se exercitar e trabalhar a postura sem cuidar da alimentação. Evitar alimentos que contêm muita gordura saturada já é o primeiro passo para acabar com o pneuzinho. As gorduras saturadas são basicamente de origem animal, que provêm da carne vermelha, lácteos, como leite e queijos amarelos. As bebidas alcoólicas também atrapalham a perda da gordura.



A melhor opção de prato é um que seja colorido e que contenha proteínas, verduras, legumes e frutas. Alguns alimentos ajudam a queimar a gordura como espinafre, amêndoas, castanhas, feijão, mamão e azeite de oliva, além de dar sensação de saciedade e não conterem grandes quantidades de gorduras.



Tratamentos naturais



Alguns métodos naturais podem ser grandes aliados na luta contra a gordura abdominal. É o caso dos termogênicos naturais, como por exemplo SlimCaps, um método que atua queimando a gordura localizada e acelerando o metabolismo. Os termogênicos são 100% naturais, ou seja, além de queimar a gordura, também ajudam a conferir mais disposição para a prática de exercícios físicos.



O colesterol, preocupação de muitas pessoas que sofrem com sobrepeso, é melhorado com a ajuda do método. Portanto, para quem quer emagrecer com saúde e dar adeus à gordura localizada no abdômen, o tratamento pode ser uma ótima alternativa.