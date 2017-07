Veja como é possível perder peso até o verão com a dieta de frutas e legumes

Dieta da Sopa de Repolho

A sopa é feita de repolho branco, cenoura, cebola, pimentão, aipo, tomates, ervas frescas e especiarias.



Além da sopa de repolho são permitidos determinadas quantidades de frutas, vegetais ou alimentos crus na dieta.



Se você sentir fome está permitido consumir a sopa para se alimentar. Beber pelo menos 2 litros de água mineral.



Contras: cheiro de repolho por todos os cantos e às vezes mau hálito e como toda a dieta relâmpago você deve cuidar para não recuperar todo o peso perdido quando voltar a comer normalmente.



Dieta do Abacaxi

Na dieta de abacaxi são consumidos abacaxis frescos (dois a três kg) e suco de abacaxi. Assim, é uma "dieta de um alimento" ou "monodieta".



As enzimas do abacaxi fazem com que a gordura do corpo queime mais rápido. Certifique-se de beber sempre muita água!



Contras: por ser consumido somente abacaxi essa dieta não deve também ser feita por muito tempo, tenha cuidado sempre!



Dieta da Maçã

Como funciona: cinco a seis maçãs durante todo o dia.



Além disso, pode e deve ser consumido dois a três litros de água mineral, frutas sem açúcar e chás de ervas durante o dia.



Contras: acaba sendo uma dieta monótona, mesmo as maçãs sendo saudáveis é uma dieta para ser feita por pouco tempo.



Dieta de Batata

Um quilo por dia é permitido. Mais uma vez, o alto teor de potássio garante que se o seu corpo perca muita água rapidamente.



As batatas contêm uma grande quantidade de hidratos de carbono, a sensação de fome não é tão grande como com outras dietas.



A versão "light" da dieta rigorosa de batata também permite frutas e legumes. Lembre-se sempre de beber muita água e se por acaso se sentir mal falar com seu médico!



Contras: como as batatas são cozidas sem sal acabam ficando um pouco sem gosto.



Dieta do Suco

A dieta do suco dispensa os alimentos sólidos. Somente sucos, água mineral, chás de ervas, vegetais e frutas são permitidos.



Com os sucos conseguimos o que o corpo precisa e as deficiências acabam sendo menores.



São aconselhados sucos naturais e sem açúcar. Beber durante todo o dia 750 ml e ainda sim beber muitos líquidos de um modo preferido, totalizando três litros de água mineral e chás de ervas por dia.



Contras: nos primeiros dias você pode se sentir muito fraco ter dores de cabeça. Isso deve ocorrer somente nos primeiros dias, mas mesmo assim o seu jejum não deve durar mais do que uma semana.



Cancelamento do Jantar

Você deve ter pelo menos quatorze horas entre a última refeição do dia e pequeno-almoço no dia seguinte.



Então, se você toma café da manhã às 8 horas da manhã, está autorizado a comer qualquer coisa até as 18h00min.

Água e chá sem açúcar são permitidos.



Não tem calorias prescritas, nenhum plano de dieta rigorosa, você apenas não deve comer nada pesado durante a noite.



Qualquer um que adere à "regra de 14 horas" pode muito bem perder peso. À noite em jejum a libertação de hormônios endógena durante o sono que atrasam o processo de envelhecimento biológico.



Contras: para muitos de nós o jantar é a refeição principal do dia. Depende muito de quantas calorias consumimos durante o dia.



Efeito ioiô: cuidados no emagrecimento rápido

Na maioria das dietas o corpo recebe pouca proteína.



Assim, ele é forçado a pegar a proteína necessária de outros lugares, e faz uso da proteína em seus músculos.



Quanto mais massa muscular você tiver, maior a taxa metabólica basal de energia do seu corpo e maior é seu consumo de calorias.



Portanto exercício ajuda na perca de peso muitas vezes!



Uma vez que você volta a comer de novo (isto é, como antes da dieta), o corpo muitas vezes fica confuso com isso e acaba fazendo o efeito ioiô onde você pode retornar ao seu peso inicial se não cuidar.



Perder peso rapidamente – o que pode complementar isso



Muitas vezes nós acabamos deixando a perda de peso de lado e queremos perder tudo de uma vez, mas para perder peso com todo o sucesso garantido isso precisa ser feito, em longo prazo, você tem que mudar seus hábitos alimentares e praticar alguma atividade física.



Ao construir músculos, você consome mais calorias e isso vai virando um ciclo que te ajuda a perder peso.



Especialistas em dieta recomendam que com mudanças alimentares e exercícios você pode em duas semanas perder peso de forma saudável e sustentável!



Website: https://beleza.blog.br/dieta-da-fruta-e-proteina-perca-9-kilos-em-3-dias-frutas-emagrecem