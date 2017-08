Veja São Paulo lança biografia de Marco Antonio de Biaggi em sessões de autógrafo

São Paulo, 14 de agosto de 2017 – A trajetória pessoal e profissional do cabeleireiro das estrelas, Marco Antonio de Biaggi, já está disponível ao público. A biografia autorizada, intitulada "A Beleza da Vida", foi escrita por João Batista, repórter de VEJA São Paulo.



Tendo se tornado exemplo de superação após vencer uma grave doença, o hairstylist de personalidades como Naomi Campbell e Anitta é o personagem central da obra. Dedicada a percorrer o caminho da ascensão profissional de Marco Antonio, detalhar aos leitores os bastidores dos grandes editoriais de moda produzidos pelo cabeleireiro, registrar sua luta pela vida e contar aos fãs detalhes sobre sua infância e outras fases.



O lançamento oficial do livro acontecerá em duas grandes sessões de autógrafo com a presença do homenageado, Marco Antonio de Biaggi, e do autor, João Batista. Em São Paulo, o evento será nesta terça-feira, 15 de agosto, das 18h às 22h, na livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Já a vez dos cariocas está marcada para 21 de agosto, também das 18h às 22h, no Salão Frontal do Copacabana Palace.



A obra de 240 páginas e com tiragem inicial de 18 mil exemplares pode ser adquirida, a partir desta semana, nas melhores livrarias de São Paulo e do Rio de Janeiro por R$36,90. A venda nacional será realizada pelos sites de e-commerce das livrarias Cultura, Saraiva e da Amazon.





