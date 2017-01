Vendedora muda de vida após descobrir tratamentos de beleza caseiros e lançar livro online, o Fator B!

Uma história tem ganhado as redes sociais nas últimas semanas, e se você ainda não ouviu falar sobre a Júlia Costa, vai se surpreender com a sua história de vida e conhecer o Fator B, um livro digital é um verdadeiro guia de beleza e cuidados com a pele, cabelos e unhas.



Um acontecimento no trabalho mudou a vida da Júlia e fez com que ela se atentasse que precisava cuidar mais de si mesma e com isso melhorar a sua aparência. O que aconteceu foi que ela perdeu uma promoção no emprego - na época ela trabalhava como vendedora de uma loja de um shopping conceituado - e segundo ela, os motivos tem a ver com a forma em que ela se apresentava. Depois disso, a vendedora promoveu uma verdadeira mudança na sua vida e aprendeu tudo que podia sobre como deixar os cabelos mais bonitos e brilhantes, sobre como cuidar da pele de maneira adequada e como manter as unhas fortes e crescendo de maneira acelerada.



Mas, o que é o Fator B?

A Júlia aprendeu muito sobre cuidados de beleza, testou diversos produtos, fez muitos testes com ingredientes caseiros, aprendeu como identificar o tipo de cabelo que ela possui, etc. Diante de todo esse conhecimento, ela decidiu escrever o Fator B, um ebook onde está reunido tudo que foi aprendido durante anos, depois de muitos testes, alguns que deram errado, outros que deram certo. Tudo isso pra você não cometer os mesmos erros que ela cometeu até encontrar o que dava certo para o seu cabelo, para a sua pele, etc.



Além disso, o Fator B também vai te deixar atualizada sobre as últimas tendências sobre beleza, um exemplo disso é que quem comprar o ebook recebe também um bônus exclusivo sobre No Poo e Low Poo que é uma técnica e que você tira da prateleira do seu banheiro determinados produtos que podem estar fazendo mal e impedindo o seu cabelo de crescer.



Outro bônus que você receberá junto do Fator B é um Guia Ilustrado de cortes de cabelo para cada tipo de rosto. Com ele, além de saber qual é o melhor corte você também poderá ver exemplos de cabelos das famosas.



Além disso, você também receberá mais dois bônus, sobre cuidados com a pele no verão e no inverno e o Cardápio da Beleza, que apresenta os alimentos que você deve comer para ficar mais bonita e radiante. Ao todo são mais de 130 de páginas de conteúdo, imagens, e dicas para deixar a sua rotina de beleza mais fácil.



